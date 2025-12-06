HABER

Sakarya'da panelvan ile kamyonet çapıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde panelvan ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da panelvan ile kamyonet çapıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Mekece-İznik yolunda S.A. yönetimindeki 11 SB 688 plakalı kamyonet ile H.G. idaresindeki 16 KMC 84 plakalı panelvan çarpıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya da panelvan ile kamyonet çapıştı: 1 ölü, 3 yaralı 1

KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 YARALI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada, sürücüler ile panelvandaki E.Y. yaralanırken, Zeynep Yaldız olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Sakarya da panelvan ile kamyonet çapıştı: 1 ölü, 3 yaralı 2

Olay yerinde yapılan inceleme neticesinde Yaldız’ın cenazesi hastane morguna sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

