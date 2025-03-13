12 ayrı anket! Erken seçim, zamlar, memur ve emekli maaşları... Yüzde 82 detayı dikkat çekti

Araştırma şirketi SONAR tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Tercihleri Araştırması”na göre, her 10 kişiden 6’sı (yüzde 61.3) gelecek 6 ay içinde Türkiye ekonomisinin daha da kötüye gideceğini düşünüyor. Ekonomi yönetiminin iyileşme mesajlarını inandırıcı bulmayan toplumun yüzde 64.8’i son bir yılda parasal durumunda gerileme yaşadığını açıklarken, son 6 ayda gıda, kira, fatura gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlandığını belirtenlerin oranı yüzde 65.3 oldu. Bununla birlikte yüzde 57.8 erken seçim istiyor.

Sözcü’den Sayime Başçı’nın aktardığı anket sonuçlarına göre, son bir yılda parasal durumunda iyileşme yaşayanların oranı yüzde 12.5’te kaldı.

Gelir erimesinden en çok etkilenen gruplarda öne çıkanlar ise yüzde 68.5 ile üniversite mezunları, yüzde 68.6 ile emeklilerin de olduğu 65 yaş üstü vatandaşlar ve yüzde 65.5 ile kadınlar oldu.

Her 10 kişiden sadece 3’ü fatura ve kira gibi temel giderleri ödemekte zorlanmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılan “TL’ye güven arttıkça rezervlerimiz rekor üzerine rekor kırıyor” açıklamasını inandırıcı bulanların oranı yüzde 15’te kalırken, toplumun yüzde 70.1’i Yılmaz’ın açıklamasını inandırıcı bulmadığını belirtti.

Bu yıl Ramazan ayında gıda fiyatlarının artacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 79.1 oldu.

SONAR araştırmasına göre toplumun yüzde 82.2’si memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 11.5 ve yüzde 15.7’lik zam oranlarını yetersiz bulduğunu açıkladı.

Araştırma kapsamında sorulan ‘altın fiyatlarının artışı sizi nasıl etkiledi?’ sorusunda yüzde 65.5 ‘altın fiyatlarıyla ilgilenecek maddi durumum yok’ yanıtını verdi. Daha fazla altın yatırımı yapanların oranı ise yüzde 5.1’de kaldı

Toplumun yüzde 83.8’i hayat pahalılığı, eğitim ve yoksulluğun Türkiye’nin en önemli sorunları arasında olduğunu söyledi.

Geçen ay Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’a açılan soruşturmaları toplumun yüzde 46.9’u doğru bulmadığını belirtti.

Araştırmada erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 57.8 oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan sahte diploma soruşturmasını yanlış bulanların oranı ise yüzde 58.3 oldu.

Toplumun yüzde 66’sı ise belediyelere açılan soruşturmaları taraflı bulduğunu açıkladı.

Genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları ise şu şekilde;