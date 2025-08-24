12 gün sürmüştü! İsrail'in savaş sonrası İran planı ortaya çıktı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkenin farklı kesimlerinden binlerce kişiyle bir araya geldi. Başkent Tahran'daki toplantıda konuşma yapan Hamaney, İran'a düşman olan ülkelerin savaş ve saldırılarla sonuç alamadığını ve bu kez ülke içinde ayrılık ve anlaşmazlık çıkarılmaya çalışıldığını söyledi. İran Dini Lideri Hamaney, "Halk, yetkililer ve aydınlar ulusal birliği korumalı ve güçlendirmelidir. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın çabalarının yanında olunmalı ve kendisine destek verilmelidir" dedi.

"İRAN MİLLETİ BU GERÇEĞİ DOĞRU ANLAMALIDIR"

ABD'nin İran'a yönelik düşmanlığına değinen Hamaney, "Bu düşmanlık bugünün meselesi değil. Son 45 yılda ABD'de farklı kişiler ve partiler iktidara geldi, ancak hepsi aynı tehdit ve yaptırımları sürdürdü. Geçmişte bu düşmanlığın gerçek sebebini gizliyor, terörizm, insan hakları, kadın hakları ya da demokrasi gibi başlıkların arkasına sığınıyorlardı. Bugün ise ABD'nin mevcut yöneticisi 'bizim İran'la mücadelemizin nedeni, İran'ın ABD'ye boyun eğmemesidir' sözleriyle gerçeği açıkça itiraf etti. İran milleti bu gerçeği doğru anlamalıdır" ifadelerini kullandı.

"MESELEYİ YÜZEYSEL GÖRÜYORLAR"

ABD'nin İran'ı kendi emirlerine uymaya zorladığını belirten Ayetullah Ali Hamaney, "Dünyada bir güç ortaya çıkmış ve İran'dan boyun eğmesini bekliyor. Düşmanlığın asıl sebebi budur. İran milleti böyle bir hakareti asla kabul etmez ve bu yanlış beklentiye karşı tüm gücüyle direnir. 'Neden ABD ile doğrudan müzakere etmiyorsunuz' diyenler ise meseleyi yüzeysel görüyor" diye konuştu.

İSRAİL'İN PLANINI AÇIKLADI

Hamaney, 12 günlük savaşın ardından düşmanların İran için alternatif yönetim planları yaptığını hatırlatarak, "Saldırının ertesi günü ABD'nin bazı unsurları bir Avrupa başkentinde toplanıp İslam Cumhuriyeti'nin yerine nasıl bir hükümet kurulacağını tartıştılar. Hatta kimin başa geçeceğine kadar konuştular. Bu saldırının sistemi sarsacağına ve halkı devlete karşı kışkırtacağına eminlerdi. O toplantıya bir İranlı da katılmıştı, yazıklar olsun o İranlıya. Ancak millet, hükümetin, ordunun ve sistemin yanında durarak düşmanın ağzına sertçe vurdu" dedi.

İran halkına da uyarıda bulunan İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Herkes dikkatli olmalı. Düşmanın 12 günlük savaşta aldığı yenilgiden sonraki planı, ülke içinde çok seslilik oluşturarak birliği parçalamaktır. Farklı görüşlerin dile getirilmesi sorun değil ancak devrimin temelleri ve ilkeleri asla zedelenmemelidir" ifadelerini kullandı.

"TÜM YARDIM YOLLARI KAPATILMALI"

Siyonist rejime de sert tepki gösteren Hamaney, "Bugün karşımızda duran Siyonist rejim, dünyanın en nefret edilen yönetimidir. Halklar bu rejimden tiksiniyor, hükümetler bile onu kınıyor. Her zaman destekçisi olan Batılı devlet başkanları dahi bugün bu rejimi kınamak zorunda kalıyor. Ancak bu kınamalar sözde kalıyor, faydası yok. Çocukları açlık ve susuzlukla öldürüyor, yiyecek almak isteyen çocukları kurşuna diziyorlar. Bu bana göre tarihte eşi görülmemiş bir cinayet. Bu yüzden halklar onlardan nefret ediyor. Buna karşı durmak gerekir. 'Biz karşıyız, kınıyoruz' demek yetmez. Fransa, İngiltere ve diğerleri de kınadı ama bunun hiçbir faydası olmadı. Siyonist rejime giden tüm yardım yolları kapatılmalıdır" şeklinde konuştu.

