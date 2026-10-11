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12 Gündür kayıp olan 16 yaşındaki Elvan Şanlıurfa’da bulundu

Adıyaman’da, 12 gün önce çarşıya gitmek için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Elvan Yücetaş, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Şanlıurfa’da bulundu.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan Elvan Yücetaş, 28 Eylül sabahı çarşıya gitmek üzere evden ayrılmıştı.

12 Gündür kayıp olan 16 yaşındaki Elvan Şanlıurfa’da bulundu

Adıyaman’da, 12 gün önce çarşıya gitmek için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Elvan Yücetaş, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Şanlıurfa’da bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan Elvan Yücetaş, 28 Eylül sabahı çarşıya gitmek üzere evden ayrılmıştı. Kızlarından bir daha haber alamayan Yıldız ve Abdurrahman Yücetaş çifti, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek kayıp ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Elvan’ın bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 16 yaşındaki Elvan Yücetaş’ın Şanlıurfa il merkezinde olduğu tespit edildi. Elvan, kaybolmasından 12 gün sonra polis ekiplerince bulundu.

AİLESİYLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Bulunmasının ardından ailesiyle görüşmek istemediğini belirten Elvan Yücetaş’ın, gerekli araştırma ve işlemlerin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa’da bulunan çocuk koruma kuruluşuna teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan Elvan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve 12 gün boyunca Şanlıurfa’da parklarda uyuduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

12 Gündür kayıp olan 16 yaşındaki Elvan Şanlıurfa’da bulundu 1

12 Gündür kayıp olan 16 yaşındaki Elvan Şanlıurfa’da bulundu 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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