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Gece saatlerinde 3 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Adapazarı ilçesi Pabuççular Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Yeni Cami istikametinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında SUV tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda aynı istikamette seyir halinde olan SUV tipi araca ve ardından otomobile çarptı.

Gece saatlerinde 3 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Adapazarı ilçesi Pabuççular Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Yeni Cami istikametinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında SUV tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda aynı istikamette seyir halinde olan SUV tipi araca ve ardından otomobile çarptı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çarpışma neticesinde hasarlı araçların yolu kapatmasıyla trafik yoğunluğu yaşandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasıyla yaralılara müdahaleye başladı. Kazada yaralanan 4 kişi, bölgedeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edilirken trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Hasarlı araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve yola saçılan parçaların temizlenmesinin ardından bölgedeki trafik normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Gece saatlerinde 3 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı 1

Gece saatlerinde 3 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı 2

Gece saatlerinde 3 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı 3

Gece saatlerinde 3 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı 4

Gece saatlerinde 3 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı 5

Gece saatlerinde 3 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı 6

Gece saatlerinde 3 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı 7

Gece saatlerinde 3 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı 8

Gece saatlerinde 3 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı 9


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Adapazarı
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