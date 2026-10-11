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Yolcu otobüsünde yangın

Bolu’da seyir halindeki yolcu otobüsü, motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.Olay, TEM Otoyolu’nun Bolu Tüneli çıkışında sabah saatlerinde meydana geldi.

Yolcu otobüsünde yangın

Bolu’da seyir halindeki yolcu otobüsü, motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olay, TEM Otoyolu’nun Bolu Tüneli çıkışında sabah saatlerinde meydana geldi. Kadirli-İstanbul seferini gerçekleştiren özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını erken fark eden şoför, hızla otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayda yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bolu
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