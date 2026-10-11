Kamyonla çarpışan elektrikli bisiklet 10 metre sürüklendi: 2 yaralı

Karaman’da kamyonla çarpışan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralanırken, çarpışmadan saniyeler öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ü. yönetimindeki kamyon ile M.D. (51) idaresindeki 3 tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisiklet, kamyonun önünde yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada bisiklet sürücüsü ile bisikletin kasasında yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki kız çocuğu M.G.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

"YOL SERBESTTİ, BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI"

Kamyon sürücüsü C.Ü., elektrikli bisikletin aniden önüne çıktığını öne sürerek, "Yol serbestti, bir anda önüme çıktı. Kaldırımdan aşağı önüme düştü. Motorun nereden geldiğini bilmiyorum" dedi.

Öte yandan, kazadan saniyeler öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 3 tekerlekli elektrikli bisikletin ana yolda ilerlediği, kamyonun ise tali yoldan ana yola çıktığı görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır