HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muş’ta 20 yaşındaki gence akülü sandalye desteği

Muş’ta şeker hastalığı nedeniyle ayak parmakları kesilen ve yürümekte güçlük çeken 20 yaşındaki Kadir Mendeş, hayırseverlerin desteğiyle kavuştuğu akülü sandalyesi sayesinde köyünde özgürce dolaşmaya başladı.Muş’un Kırköy beldesinde yaşayan ve şeker hastalığı nedeniyle ayak parmakları kesilen 20 yaşındaki Kadir Mendeş, polis memuru Mustafa Şahin’in girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle akülü sandalyeye kavuştu.

Muş’ta 20 yaşındaki gence akülü sandalye desteği

Muş’ta şeker hastalığı nedeniyle ayak parmakları kesilen ve yürümekte güçlük çeken 20 yaşındaki Kadir Mendeş, hayırseverlerin desteğiyle kavuştuğu akülü sandalyesi sayesinde köyünde özgürce dolaşmaya başladı.

Muş’un Kırköy beldesinde yaşayan ve şeker hastalığı nedeniyle ayak parmakları kesilen 20 yaşındaki Kadir Mendeş, polis memuru Mustafa Şahin’in girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle akülü sandalyeye kavuştu. Şeker hastalığı nedeniyle ayak parmakları kesilen ve yürümekte güçlük çeken Kadir Mendeş’in yaşamını kolaylaştırmak amacıyla harekete geçen polis memuru Mustafa Şahin, hayırseverlerle iletişime geçti. Sağlanan destekle akülü sandalye temin edilerek Mendeş’e teslim edildi. Akülü sandalye sayesinde hareket kabiliyetinin artırılması ve günlük yaşamını daha kolay sürdürmesi hedeflenen Mendeş’e yapılan destek, ailesi tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Kadir Mendeş’in babası Mehmetşah Mendeş, oğlunun şeker hastalığı nedeniyle daha önce rahatça gezemediğini, akülü sandalye sayesinde artık istediği yerlere kolaylıkla ulaşabildiğini belirterek desteklerinden dolayı polis memuru Mustafa Şahin’e teşekkür etti.

Akülü sandalye sayesinde artık evden çıkabildiğini ve köyde arkadaşlarıyla rahatça gezebildiğini belirten Kadir Mendeş, "Kırköy beldesinde yaşıyorum. Artık akülü sandalyem var, rahatlıkla gezebiliyorum. Eskiden evden çıkamıyordum, şimdi köyde arkadaşlarımla geziyorum. Polis memuru Mustafa abiye teşekkür ediyorum. 20 yaşındayım ve şeker hastasıyım. Hastalığım nedeniyle gezemiyordum. Bu yüzden bana akülü sandalye gönderdiler" dedi.

Muş’ta 20 yaşındaki gence akülü sandalye desteği 1

Muş’ta 20 yaşındaki gence akülü sandalye desteği 2

Muş’ta 20 yaşındaki gence akülü sandalye desteği 3

Muş’ta 20 yaşındaki gence akülü sandalye desteği 4

Muş’ta 20 yaşındaki gence akülü sandalye desteği 5

Muş’ta 20 yaşındaki gence akülü sandalye desteği 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahte altınla kuyumcuyu oyaladı, bilekliği çalıp kaçtıSahte altınla kuyumcuyu oyaladı, bilekliği çalıp kaçtı
Ağlar bile palamuda dayanamadıAğlar bile palamuda dayanamadı

Anahtar Kelimeler:
Muş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Özgür Özel'in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin'den açıklama

Özgür Özel'in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin'den açıklama

Fenerbahçe'de o isim 11 sezondur Süper Lig'e imzasını atıyor!

Fenerbahçe'de o isim 11 sezondur Süper Lig'e imzasını atıyor!

Yeni rolüyle şaşırttı! Direk dansı sahnesi gündem oldu

Yeni rolüyle şaşırttı! Direk dansı sahnesi gündem oldu

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.