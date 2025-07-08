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12 şehit hakkında sosyal medyada provokatif paylaşım yapan O.C. tutuklandı

Metan gazından etkilenip şehit olan 12 askerimizin derin acısını yüreklerde hissederken sosyal medyada infial yaratan bir olay gerçekleşti. Şehitler hakkında sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yaptığı belirlenen 22 yaşındaki O.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 şehit hakkında sosyal medyada provokatif paylaşım yapan O.C. tutuklandı
Çiğdem Sevinç

Dün şehit haberleri ile tüm Türkiye yasa boğuldu. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyeti için girdikleri mağarada metan gazından etkilenen 12 asker şehit oldu. Ülkemiz acı dolu bir gün geçirirken, Çerkezköy ilçesinde ise O.C. adlı kişinin şehitler hakkında provokatif paylaşımlar yaptığı belirlendi.

12 şehit hakkında sosyal medyada provokatif paylaşım yapan O.C. tutuklandı 1

TUTUKLANDI

Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımın harekete geçen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paylaşımı yapan kişinin O.C. olduğunu belirleyip, Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 şehit hakkında sosyal medyada provokatif paylaşım yapan O.C. tutuklandı 2

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit Asker paylaşım provokasyon
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