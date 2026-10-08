HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Belçika'da olaylar büyüdü, üç kişiden fazla toplanmalar yasaklandı

Belçika'nın Liege şehrinde yaşanan öğrenci olayları akşam saatlerinde şehrin birçok noktasına yayılarak devam etti. Liege polisinin olayları kontrol etmekte zorlanması üzerine belediye başkanı ikinci bir emre kadar üç kişiden fazla toplanmaları yasakladığını duyurdu.

Belçika'da olaylar büyüdü, üç kişiden fazla toplanmalar yasaklandı

Fransa'da başlayan ve Belçika'da da genişleyerek devam eden öğrenci olayları engellenemiyor. Çarşamba günü de olaylar Liege şehri başta olmak üzere devam etti. Yaşanan olaylar nedeniyle Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer gün içinde tüm öğrencilere hitaben okula dönme talimatı veren bir mesaj yayınladı. Liege Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yapılan ''olaylara son verme ve okula dönme'' çağrısının ardından bazı öğrenci temsilcileri Belediye Başkanı ile görüştü. Ancak öğleden sonra ve akşam saatlerinde olaylar yeniden alevlendi.

BE-ALERT UYARI SİSTEMİ DEVREYE SOKULDU: "İŞ YERLERİNİZİ KAPATIN"

Liege şehri son yılların en ciddi asayiş sorunlarından birini yaşamaya başladı. Pasif öğrenci protestoları olarak başlayan olaylar şiddet ve kamu malına zarar verilmesiyle tehlikeli olmaya başladı. Gün içinde hafiflemesi beklenen olayların akşam saatlerinde yeniden artması üzerine ulusal uyarı sistemi BE-Alert devreye sokularak Liege şehrindeki tüm işyerlerinin kapatılması istendi. Mesajların ardından olaylar şehrin bir çok noktasına yayıldığı ve bir çok işyerinin camlarının kırıldığı ve maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Belçika da olaylar büyüdü, üç kişiden fazla toplanmalar yasaklandı 1

BELEDİYE BAŞKANI ÜÇ KİŞİDEN FAZLA TOPLANMALARI YASAKLADI

Akşam saatlerinde ise olayların bir çok noktada saldırılara dönüştüğü ve polisin müdahale ettiği bildirildi. Olayların kontrol altında tutulmasının giderek zorlaşması üzerine Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer ikinci bir emre kadar toplanma sınırlaması getirdiğini açıkladı. Başkan Demeyer yayınladığı sosyal medya mesajıyla, 8 Ekim 2026 Perşembe günü sabah saat 06.00'dan itibaren üç kişiden fazla toplanmaların yasaklandığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADA KORKU YAYAN MESAJLAR DOLAŞIYOR

Öte yandan gençler arasında ve sosyal medyada perşembe günü şehre Brüksel'den bıçaklı grupların geleceği yönünde haberler yayılıyor. Ayrıca Liege üniversitesi kampüsüne de bazı grupların saldıracağı yönünde paylaşımlar şehirde tedirginliğe neden oldu. Söz konusu mesajları paylaşanların ve olaylara karışanların ''sıfır tolerans'' politikası ile yakından izlendiği bildirildi. Daha önce açıklama yapan Liege savcılığı olaylara fiziki veya sanal olarak katılarak kanunları ihlal edenler hakkında adli işlem yapılacağını duyurmuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin’e ‘borsada kazanç’ vaadiyle gelen 3 kişi dolandırıldıMersin’e ‘borsada kazanç’ vaadiyle gelen 3 kişi dolandırıldı
AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

Anahtar Kelimeler:
Belçika Protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Esenyurt'da lise öğrencileri arasında büyük kavga! Çok sayıda ekip sevk edildi

Esenyurt'da lise öğrencileri arasında büyük kavga! Çok sayıda ekip sevk edildi

Belediye başkan yardımcısının evinden servet çıktı: Balya balya TL, dolar, euro, altın

Belediye başkan yardımcısının evinden servet çıktı: Balya balya TL, dolar, euro, altın

Riva'da ayaz bastı! TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti

Riva'da ayaz bastı! TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra o dizide ortaya çıktı!

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra o dizide ortaya çıktı!

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

Bir şehir ona hazırlanıyor! Oteller doldu: Çevre illere taşacak

Bir şehir ona hazırlanıyor! Oteller doldu: Çevre illere taşacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.