HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

12 yaşındaki küçük 4 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık yakalandı! Sapık, vatandaşın elinden zor kurtuldu

Söz konusu iğrenç olay Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşandı. Yaşları 12 yaşından küçük olan 4 erkek çocuğunu evine çağırarak onlara istismarda bulunan 56 yaşındaki sapık Kemalettin Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sapığın çocuklara ayrıca cinsel içerikli film izlettiği de ortaya çıktı.

12 yaşındaki küçük 4 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık yakalandı! Sapık, vatandaşın elinden zor kurtuldu

Söz konusu iğrenç olay Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşandı. Yaşları 12 yaşından küçük olan 4 erkek çocuğunu evine çağırarak onlara istismarda bulunan 56 yaşındaki sapık Kemalettin Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sapığın çocuklara ayrıca cinsel içerikli film izlettiği de ortaya çıktı.

4 ÇOCUĞU İSTİSMAR EDEN SAPIK TUTUKLANDI

DHA'nın aktardığı habere göre olay Tekirdağ Şarköy'deki Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Gemilerde çalışan 56 yaşındaki Kemalettin Kaya yaşı 12'den küçük 4 erkek çocuğunu evine çağırıp istismarda bulundu.

Evden ayrıldıktan sonra olayı ailelerine anlatan çocuklar sapığın yakalanmasını sağladı. Ailelerin şikayeti sonrası 56 yaşındaki sapık yakalandı ve gözaltına alındı.

aaaaaaaaaaaa

ÖFKELİ KALABALIK LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Toplanan kalabalık 56 yaşındaki Kemalettin Kaya'yı linç etmek istedi. Daha önce eşinden boşandığı ve bir çocuğu olduğu tespit edilen Kaya'nın emniyette olduğu bilgisine ulaşan öfkeli kalabalık şahsı linç etmek istedi.

Çocukların evine sadece sigara almaya geldiğini kendisinin de verdiğini, istismarda bulunmadığını öne süren Kaya, çocuğa 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne’de alkolü sürücü kazaya karıştı: 1 yaralıEdirne’de alkolü sürücü kazaya karıştı: 1 yaralı
Keşan’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladıKeşan’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı

Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı... Komşu kavgasının nedeni ortaya çıktı

5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı... Komşu kavgasının nedeni ortaya çıktı

Özgür Özel'in yeni A Takımı'nda 'Kılıçdaroğlu' detayı!

Özgür Özel'in yeni A Takımı'nda 'Kılıçdaroğlu' detayı!

12 yaşındaki küçük 4 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık yakalandı! Sapık, vatandaşın elinden zor kurtuldu

12 yaşındaki küçük 4 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık yakalandı! Sapık, vatandaşın elinden zor kurtuldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.