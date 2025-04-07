12 yaşındaki küçük 4 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık yakalandı! Sapık, vatandaşın elinden zor kurtuldu

Söz konusu iğrenç olay Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşandı. Yaşları 12 yaşından küçük olan 4 erkek çocuğunu evine çağırarak onlara istismarda bulunan 56 yaşındaki sapık Kemalettin Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sapığın çocuklara ayrıca cinsel içerikli film izlettiği de ortaya çıktı.

4 ÇOCUĞU İSTİSMAR EDEN SAPIK TUTUKLANDI

DHA'nın aktardığı habere göre olay Tekirdağ Şarköy'deki Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Gemilerde çalışan 56 yaşındaki Kemalettin Kaya yaşı 12'den küçük 4 erkek çocuğunu evine çağırıp istismarda bulundu.

Evden ayrıldıktan sonra olayı ailelerine anlatan çocuklar sapığın yakalanmasını sağladı. Ailelerin şikayeti sonrası 56 yaşındaki sapık yakalandı ve gözaltına alındı.

ÖFKELİ KALABALIK LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Toplanan kalabalık 56 yaşındaki Kemalettin Kaya'yı linç etmek istedi. Daha önce eşinden boşandığı ve bir çocuğu olduğu tespit edilen Kaya'nın emniyette olduğu bilgisine ulaşan öfkeli kalabalık şahsı linç etmek istedi.

Çocukların evine sadece sigara almaya geldiğini kendisinin de verdiğini, istismarda bulunmadığını öne süren Kaya, çocuğa 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.