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12 yıllık gizem çözüldü! Engelli oğlunu 'terör örgütüne katıldı' diyerek kayıp başvurusunda bulunmuştu

Batman'ın Kozluk ilçesinde 12 yıl önce zihinsel engelli oğlu Ekrem Bakar hakkında 'terör örgütüne katıldı' diyerek kayıp başvurusunda bulunan anne R.B.'nin oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı. Korkunç olayın ikili arasındaki maddi anlaşmazlık yüzünden kaynaklandığı ortaya çıkarken anne R.B., tutuklandı.

12 yıllık gizem çözüldü! Engelli oğlunu 'terör örgütüne katıldı' diyerek kayıp başvurusunda bulunmuştu
Doğukan Akbayır

2014 yılında R.B., 3 çocuk babası olan zihinsel engelli oğlu Ekrem Bakar’ın terör örgütüne katıldığını iddia ederek kolluk kuvvetlerine kayıp müracaatında bulundu. Geçen sürede Ekrem Bakar ile ilgili herhangi bir ize ulaşılamadı, hakkında gaiplik kararı verildi.

12 yıllık gizem çözüldü! Engelli oğlunu terör örgütüne katıldı diyerek kayıp başvurusunda bulunmuştu 1

ANNESİ ÖLDÜRMÜŞ

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda jandarma ekipleri tarafından yürütülen detaylı saha araştırmaları, mağdur beyanları, gizli tanık ifadeleri ve teknik takip sonucunda; 2014’ten bu yana ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan Bakar’ın terör örgütüne katılmadığı, babası R.B. tarafından aralarındaki maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öldürüldüğü ve kırsala gömüldüğü yönünde kuvvetli şüpheye ulaşıldı.

12 yıllık gizem çözüldü! Engelli oğlunu terör örgütüne katıldı diyerek kayıp başvurusunda bulunmuştu 2

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen somut deliller doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Kasım’da Batman ve Antalya'da belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 yıllık gizem çözüldü! Engelli oğlunu terör örgütüne katıldı diyerek kayıp başvurusunda bulunmuştu 3

Operasyonda R.B. ile birlikte olayla bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B., çıkarıldığı mahkemece ‘Altsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

12 yıllık gizem çözüldü! Engelli oğlunu terör örgütüne katıldı diyerek kayıp başvurusunda bulunmuştu 4

12 yıllık gizem çözüldü! Engelli oğlunu terör örgütüne katıldı diyerek kayıp başvurusunda bulunmuştu 5

12 yıllık gizem çözüldü! Engelli oğlunu terör örgütüne katıldı diyerek kayıp başvurusunda bulunmuştu 6

12 yıllık gizem çözüldü! Engelli oğlunu terör örgütüne katıldı diyerek kayıp başvurusunda bulunmuştu 7

12 yıllık gizem çözüldü! Engelli oğlunu terör örgütüne katıldı diyerek kayıp başvurusunda bulunmuştu 8

12 yıllık gizem çözüldü! Engelli oğlunu terör örgütüne katıldı diyerek kayıp başvurusunda bulunmuştu 9

12 yıllık gizem çözüldü! Engelli oğlunu terör örgütüne katıldı diyerek kayıp başvurusunda bulunmuştu 10

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Batman
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