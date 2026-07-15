HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

12 yıllık sır cinayet bir damla kanla aydınlatıldı!

İçerik devam ediyor

Bayrampaşa'da 12 yıl önce öldürülen servis şoförü Gültekin Yıldırım olayı, bir tek kan örneği ile aydınlatıldı. Şüpheli Metin Ö., Muğla'da gözaltına alındı. Yıldırım cinayetinde yıllar önce alınan DNA örnekleri, bir yıl önce Sinop cezaevinde bir kavgaya karışan Metin Ö.'nün DNA örnekleriyle eşleşti. Şüpheli olayla ilgili, 'hatırlamıyorum' ifadesinde bulunurken 12 yıllık sır cinayet bir kan damlasıyla ortaya çıkarılmış oldu.

Bayrampaşa, otogar yakınındaki yeşil alanda 24 Haziran 2014'te bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Gültekin Yıldırım’ı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Yapılan incelemeler sonucunda cinayetin gece yarısından sonra işlendiği tespit edildi. Ayrıca Gültekin Yıldırım’ın teninde ve ceketinde boğuşma sonucu olduğu anlaşılan katile ait kan örnekleri bulundu. Ancak o tarihte yapılan araştırmalarda DNA örnekleri hiç kimseyle eşleşmeyince olay faili meçhul olarak kaldı. Gültekin Yıldırım’ın olaydan sonra gasbedilen telefonu ise Gaziantep’te bulundu.

12 yıllık sır cinayet bir damla kanla aydınlatıldı! 1

12 YIL SONRA 1 DAMLA KANLA AYDINLATILDI

Asayiş Şube müdürlüğü tarafından faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar sırasında Adli Tıp Kurumunda yapılan inceleme soruşturmanın seyrini değiştirdi. 2025 yılında Sinop cezaevinin restorasyon inşaatında yaşanan bir kavganın ardından gözaltına alınan Metin Ö.’nün kan örnekleri alınarak DNA örnekleri çıkarıldı. Yapılan incelemede Metin Ö.’nün DNA örnekleri, yıllar önce öldürülen Gültekin Yıldırım’ın üzerinde bulunan DNA örnekleriyle eşleşti.

12 yıllık sır cinayet bir damla kanla aydınlatıldı! 2

ŞÜPHELİ DATÇA'DA MİNİBÜSTE YAKALANDI

Bu gelişme üzerine Metin Ö.’nün cep telefonu kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay günü ve saatinde şüphelinin Gültekin Yıldırım ile aynı yerde olduğunu tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için Datça’ya giden polis ekipleri, inşaatta çalışan Metin Ö.’yü Karaköy mahallesinden Reşadiye mahallesine giderken minibüsün içinde gözaltına aldı.

12 yıllık sır cinayet bir damla kanla aydınlatıldı! 3

'OLAYI HİÇ HATIRLAMIYORUM'

Şüpheli Metin Ö.’nün kendisini yakalayan polislere "Olayı hiç hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Şüphelinin daha önceden 2 'tehdit', 2 'yaralama' ve bir 'güveni kötüye kullanmaktan' toplam 5 suç kaydı olduğu tespit edildi. Datça’dan İstanbul’a getirilmek üzere yola çıkan şüphelinin sorgusu İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılacak.

12 yıllık sır cinayet bir damla kanla aydınlatıldı! 4

12 yıllık sır cinayet bir damla kanla aydınlatıldı! 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orta Doğu yangın yeri! ABD, İran'a yeni saldırı başlattıOrta Doğu yangın yeri! ABD, İran'a yeni saldırı başlattı
Uzman hekim uyardı: Aşırı sıcaklar kalp krizi riskini artıyorUzman hekim uyardı: Aşırı sıcaklar kalp krizi riskini artıyor

Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa Muğla Datça
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye’den Türkiye’ye getirmişler! 500 gramı 5 milyon dolar

Suriye’den Türkiye’ye getirmişler! 500 gramı 5 milyon dolar

Haluk Levent'in eski şoföründen 'kumarhane jetonu' iddiası

Haluk Levent'in eski şoföründen 'kumarhane jetonu' iddiası

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.