12 yıllık sır cinayet bir damla kanla aydınlatıldı!

Bayrampaşa, otogar yakınındaki yeşil alanda 24 Haziran 2014'te bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Gültekin Yıldırım’ı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Yapılan incelemeler sonucunda cinayetin gece yarısından sonra işlendiği tespit edildi. Ayrıca Gültekin Yıldırım’ın teninde ve ceketinde boğuşma sonucu olduğu anlaşılan katile ait kan örnekleri bulundu. Ancak o tarihte yapılan araştırmalarda DNA örnekleri hiç kimseyle eşleşmeyince olay faili meçhul olarak kaldı. Gültekin Yıldırım’ın olaydan sonra gasbedilen telefonu ise Gaziantep’te bulundu.

12 YIL SONRA 1 DAMLA KANLA AYDINLATILDI

Asayiş Şube müdürlüğü tarafından faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar sırasında Adli Tıp Kurumunda yapılan inceleme soruşturmanın seyrini değiştirdi. 2025 yılında Sinop cezaevinin restorasyon inşaatında yaşanan bir kavganın ardından gözaltına alınan Metin Ö.’nün kan örnekleri alınarak DNA örnekleri çıkarıldı. Yapılan incelemede Metin Ö.’nün DNA örnekleri, yıllar önce öldürülen Gültekin Yıldırım’ın üzerinde bulunan DNA örnekleriyle eşleşti.

ŞÜPHELİ DATÇA'DA MİNİBÜSTE YAKALANDI

Bu gelişme üzerine Metin Ö.’nün cep telefonu kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay günü ve saatinde şüphelinin Gültekin Yıldırım ile aynı yerde olduğunu tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için Datça’ya giden polis ekipleri, inşaatta çalışan Metin Ö.’yü Karaköy mahallesinden Reşadiye mahallesine giderken minibüsün içinde gözaltına aldı.

'OLAYI HİÇ HATIRLAMIYORUM'

Şüpheli Metin Ö.’nün kendisini yakalayan polislere "Olayı hiç hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Şüphelinin daha önceden 2 'tehdit', 2 'yaralama' ve bir 'güveni kötüye kullanmaktan' toplam 5 suç kaydı olduğu tespit edildi. Datça’dan İstanbul’a getirilmek üzere yola çıkan şüphelinin sorgusu İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılacak.

Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır