Orta Doğu yangın yeri! ABD, İran'a yeni saldırı başlattı

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada İran ile ateşkesin bittiğini duyurmuştu. Trump'ın bu açıklamasının ardından bölgedeki gerilim tekrar arttı.

ABD neredeyse her gün İran'a saldırırken, İran da ABD'nin saldırılarına karşılık veriyor. ABD tarafından yapılan açıklamada İran'a yeni hava saldırısı başlatıldığı duyuruldu.

"İRAN'A SALDIRI BAŞLATTIK"

ABD ordusunun yaptığı açıklamada "İran'a askeri kabiliyetlerini azaltmaya yönelik yeni saldırılar başlattık" denildi.

"ŞU ANDA DENİZ ÜZERİNDE ÇATIŞMALAR YAŞANMAKTADIR"

Öte yandan İran basınında yer alan haberlere göre ülkenin güneyindeki farklı noktalardan patlamalar meydana geldi. Hürmüzgan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Fars (Basra) Körfezi'ndeki Bender Abbas, kıyı kentleri ve adalarda zaman zaman duyulan sesler, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmayla ilgilidir. Şu anda deniz üzerinde çatışmalar yaşanmaktadır" denildi.