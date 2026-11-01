120 bin metrekare iddiası! Kim Jong-un dünyaya böyle gözdağı verdi

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA’ya göre savunma araştırma enstitülerinin gerçekleştirdiği testte, mühimmatın geniş bir alandaki hedeflere karşı etkisi ölçüldü. Devlet medyası, denemede başlığın muharebe koşullarındaki etkinliğinin değerlendirildiğini bildirdi.
Pyongyang yönetimi, standart Tip 2 savaş başlığının en yoğun etki koşullarında 12–13 hektarlık, yani yaklaşık 120–130 bin metrekarelik hedef alanını tahrip edebildiğini ileri sürdü.
Açıklamada, farklı operasyonel ihtiyaçlara yönelik mühimmat türlerinin yıl sonuna kadar askeri birliklerin kullanımına sunulmasının planlandığı belirtildi.