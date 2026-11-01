120 bin metrekare iddiası! Kim Jong-un dünyaya böyle gözdağı verdi

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA’ya göre savunma araştırma enstitülerinin gerçekleştirdiği testte, mühimmatın geniş bir alandaki hedeflere karşı etkisi ölçüldü. Devlet medyası, denemede başlığın muharebe koşullarındaki etkinliğinin değerlendirildiğini bildirdi.

120–130 BİN METREKARELİK ALAN İDDİASI

Pyongyang yönetimi, standart Tip 2 savaş başlığının en yoğun etki koşullarında 12–13 hektarlık, yani yaklaşık 120–130 bin metrekarelik hedef alanını tahrip edebildiğini ileri sürdü.

YIL SONUNA DEK HİZMETE GİRECEK

Açıklamada, farklı operasyonel ihtiyaçlara yönelik mühimmat türlerinin yıl sonuna kadar askeri birliklerin kullanımına sunulmasının planlandığı belirtildi.