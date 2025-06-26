HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

13 ilde müstehcenlik operasyonu! Gözaltılar var

Samsun merkezli 13 ilde polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı müstehcenlik operasyonunda 42 kişi gözaltına alındı.

13 ilde müstehcenlik operasyonu! Gözaltılar var

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Haziran'da Samsun merkezli 13 ilde müstehcenlik operasyonu düzenledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gelen Telegram grubu mail ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Müstehcen içerikli görüntü satışı, satın alması ve depoladığı tespit edilen 48 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli 13 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 42 kişiyi gözaltına aldı. İfadesi alınan 19 kişi polis tarafından serbest bırakılırken, polisteki sorgulanması tamamlanan 12 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 10 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin ise polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ordu’da çatı yangını paniğe neden olduOrdu’da çatı yangını paniğe neden oldu
Yer: Antalya! Hem mesai ile çalışıyor hem de euro ödeniyoYer: Antalya! Hem mesai ile çalışıyor hem de euro ödeniyo

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ticaret Bakanlığı duyurdu! İkinci el taşıt satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı

Ticaret Bakanlığı duyurdu! İkinci el taşıt satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Trump "Yok edildi" demişti! Görüntüler paylaşıldı, ABD Başkanı'ndan yeni açıklama

Trump "Yok edildi" demişti! Görüntüler paylaşıldı, ABD Başkanı'ndan yeni açıklama

İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! İkisi de kalp krizinden öldü

İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! İkisi de kalp krizinden öldü

Yolsuzluk operasyonu genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı verdi

Yolsuzluk operasyonu genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı verdi

Caninin sözleri çileden çıkardı

Caninin sözleri çileden çıkardı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.