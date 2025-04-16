13 kilometrelik parkuru aşıp gittiler! Doğaseverler baharı Karagöl’de karşıladı

Denizli’de 13 kilometrelik parkuru aşan doğasever 90 dağcının katılımıyla düzenlenen doğa yürüyüşü ve tırmanışı görsel şölen sunan Karagöl’de tamamlandı.

Denizli’da doğa tutkunu dağcılar tarafından Honaz ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi’nden başlayarak, Bozkurt ilçesi Çambaşı Mahallesi sınırları içinde bulunan doğa harikası Karagöl’e bahar yürüyüşü düzenlendi. Toplam 13 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen doğa yürüyüşü ve tırmanışına 90 dağcı katıldı. Karagöl’de sona eren yürüyüşün ardından muhteşem Karagöl manzarası eşliğinde bahar pikniği de gerçekleştirildi.

Gün boyu devam eden doğa yürüyüşü ve tırmanışının yoğun katılımla gerçekleştirildiğini anlatan grup üyesi İbrahim Yavuz Keskin, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte il genelindeki ve çevre illerdeki farklı parkurlarda doğa yürüyüşleri ve tırmanışlar düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. Keskin, "Denizli’deki doğal güzelliklere ve çevre illerdeki doğa harikası bölgelere yürüyüşler ve tırmanışlar gerçekleştiriyoruz. İnsanların hareketli yaşama adapte olması, şehir hayatından biraz olsun uzaklaşarak doğayla iç içe olması için düzenlediğimiz yürüyüşlere ilgi her geçen yıl artıyor. Yürüyüşümüze katılanlar bir tarafından doğal güzellik içinde ilerlerken, temiz hava ve bol oksijenin de tadını çıkartıyorlar. Yürüyüşlerimizde ve tırmanışlarımızda kesinlikle doğaya hiçbir zararımız da olmuyor. Doğanın korunması ve çevrenin temiz olması için elimizden geleni yapıyoruz. Yürüyüş ve tırmanışlarımız farklı parkurlarda devam edecek" dedi.

(İHA)