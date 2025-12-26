13 yaşındaki çocuk 2 aydır hiç durmadan öksürüyor! "Uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum"

Batman'ın Gap Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Nesrin Arı'nın ikinci çocuğu olan 13 yaşındaki Muhammed Eyüp Arı, 52 gün önce başlayan öksürük şikayeti nedeniyle birçok kez hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklere rağmen kesin bir teşhis konulamazken, rahatsızlığı her geçen gün artan Muhammed son olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

"SAĞLIĞIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM"

Yaşadığı zorlukları dile getiren Muhammed Eyüp Arı, "Durmadan öksürüyorum. Yatamıyorum, uyuyamıyorum. Sabaha kadar böyleyim. Yemek yiyemiyorum, kilom düştü. Okula gidemiyorum, arkadaşlarımı çok özledim. Sağlığıma geri kavuşmak istiyorum" dedi.

"NE UYUYOR, NE BİZİ UYUTUYOR"

Oğlunun yaşadığı sürecin kendilerini çaresiz bıraktığını belirten anne Nesrin Arı ise "Başta basit bir öksürük sandık. Evde bitki çayları ve ilaçlar verdik. Geçmeyince acile götürdük. Buhar verdiler, şurup yazdılar ama fayda etmedi. Gittikçe kötüleşti.

Gece gündüz ne uyuyor ne de bizi uyutuyor. Sürekli öksürüp kusuyor. 52 gündür perişan durumdayız. Oğlumun eğitimi aksadı. Yetkililerden ricamız, daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi" diye konuştu.

Aile, çocuklarının bir an önce sağlığına kavuşması için yetkililerden destek bekliyor.

