SON DAKİKA | Sosyal medya üzerinden uyuşturucu satanlara büyük darbe: 14 ilde 305 gözaltı

Devrim Karadağ

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 305 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

SOSYAL MEDYA DETAYI

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya platformları üzerinden uçtan uca şifreli kapalı gruplar kurarak uyuşturucu madde temin ve dağıtımı yaptıkları belirlendi. Bu gruplara yalnızca özel davet veya referans yoluyla girilebildiği, güvene dayalı kurye sistemi kullanıldığı ve uyuşturucu kullanımını özendirici içeriklerin paylaşıldığı tespit edildi.

SIK SIK KULLANICI ADLARINI, NUMARALARINI DEĞİŞTİRMİŞLER

Şüphelilerin, deşifre olmamak amacıyla sık sık kullanıcı adlarını değiştirdikleri, telefon numarası ve kimlik bilgilerini gizledikleri, kapalı gruplarda ise katı gizlilik kuralları uyguladıkları kaydedildi.

7/24 UYUŞTURUCU TİCARETİ

Ayrıca, nüfus yoğunluğu ve talebe göre gece-gündüz 24 saat esasına dayalı uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalarda, söz konusu grup ve kanallarda yönetici ve moderatör olarak faaliyet gösteren şahıslar tespit edildi. Bu kişilerin farklı platformlar üzerinden de aktif şekilde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş’ta bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında, “Uyuşturucuyla mücadele yalnızca bir iç güvenlik meselesi değil, aynı zamanda küresel bir güvenlik mücadelesidir. Uyuşturucuya topyekûn savaş açtık. Bu savaşı yalnızca ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonun başarıyla yürütülmesinde emeği geçen Cumhuriyet Başsavcılığına, Emniyet Müdürüne ve kahraman polislere teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ali Yerlikaya uyuşturucu operasyonu son dakika
