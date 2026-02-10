Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ortasında Zeynep Güneş'e telefon açtı: "100 bayanla geliyorsun"

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaretler yağdırmış, sosyal medya paylaşımı infial uyandırırken kendisi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. AK Parti'nin sahip çıktığı Zeynep Güneş'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sosyal medyada ses getirdi.

ERDOĞAN: ÇARŞAMBA 100 BAYANLA TOPLANTIMIZA GELİYORSUN

Erdoğan, dün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, Zeynep Güneş ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde şöyle konuştu: "Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın.

Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah.

Şu anda biz MYK toplantısındayız, bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı."

AK PARTİ'DEN PAYLAŞIM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneş ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı. Faruk Acar paylaşımında, "MYK toplantımızda gerçekleşen telefon görüşmesinin diğer ucunda Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş var. Üslubuyla, samimiyetiyle, dik duruşuyla böyle bir liderimiz oldukça Türkiye'mizin sırtı yere gelmez" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda Zeynep Güneş'i yakışıksız bir üslupla hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı’na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP’ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var."