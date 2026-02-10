Karaman’da ciple otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yeşilada Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. idaresindeki yabancı plakalı Opel marka otomobil ile M.Z.I. yönetimindeki cip kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip, trafik levhası ile bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada cipte yolcu olarak bulunan H.K. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kazaya karışan gurbetçi otomobil sürücüsü T.K., kazanın başka bir araç nedeniyle meydana geldiğini öne sürerek, "Beyaz bir araba yüzünden yol görünmedi. Ben tam dönüyordum, onlar da süratli gelince çarpıştık" dedi.

