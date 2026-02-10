HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Karaman’da ciple otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karaman’da otomobil ile cipin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karaman’da ciple otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yeşilada Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. idaresindeki yabancı plakalı Opel marka otomobil ile M.Z.I. yönetimindeki cip kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip, trafik levhası ile bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada cipte yolcu olarak bulunan H.K. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kazaya karışan gurbetçi otomobil sürücüsü T.K., kazanın başka bir araç nedeniyle meydana geldiğini öne sürerek, "Beyaz bir araba yüzünden yol görünmedi. Ben tam dönüyordum, onlar da süratli gelince çarpıştık" dedi.

Karaman’da ciple otomobil çarpıştı: 1 yaralı 1

Karaman’da ciple otomobil çarpıştı: 1 yaralı 2

Karaman’da ciple otomobil çarpıştı: 1 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ehliyetsiz sürücü polisten kaçtı, yakalanınca 80 bin lira ceza yediEhliyetsiz sürücü polisten kaçtı, yakalanınca 80 bin lira ceza yedi
Aydın’da aranan 2 hükümlü yakalandıAydın’da aranan 2 hükümlü yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.