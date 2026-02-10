Aydın’da aranan 2 hükümlü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Şubat 2026 günü yapılan çalışmada, ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçundan aranan ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (40) yakalandı.

Öte yandan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Didim ilçesi mülki sınırları içerisinde yürütülen çalışmada ise ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G. de (26) yakalandı.

Yakalanan hükümlüler adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.



