Doğum esnasında 26 yaşındaki kadın vefat etti

Bolu’da doğum esnasında fenalaşan 26 yaşındaki Betül Gök hayatını kaybederken evladı yaşama tutundu.

Bolu’da doğum esnasında fenalaşan 26 yaşındaki Betül Gök hayatını kaybederken evladı yaşama tutundu. Gök, Gerede’de kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Gerede ilçesinde yaşayan genç kadın, doğum sancısı başlayınca Bolu merkezdeki bir hastaneye sevk edildi. Doğum esnasında fenalaşan Betül Gök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı olay ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Genç annenin bebeğinin hastanede gözetim altında tutulduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Betül Gök için dün öğle namazının ardından Gerede’ye bağlı Beşkonak köyünde cenaze namazı kılındı. Gök, gözyaşları arasında defnedildi.

GIYABİ CENAZE NAMAZI

Öte yandan, Umre ziyareti sırasında vefat haberini alan bazı Geredeli vatandaşların da kutsal topraklarda Betül Gök için gıyabi cenaze namazı kılarak dua ettiği belirtildi.

