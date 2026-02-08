HABER

Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e kıyafeti üzerinden hakaret yağdırdı! İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz infial paylaşımdan sonra gözaltına alındı

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik paylaşımı infial uyandırdı. Güneş'in kıyafetini eleştiren ve çokça küçümseyici ifadeler kullanan Korkmaz sosyal medya hesaplarını kapatırken savcılık talimatı üzerine gözaltına alındı.

Mehmet Emin Korkmaz’ın dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı’na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP’ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var" ifadeleri yer aldı. Paylaşımda Korkmaz'ın kullandığı üslup tepki çekti. Korkmaz, sosyal medya hesaplarını kapattı.

SAVCILIK TALİMATIYLA GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan araştırma ve çalışma neticesinde, paylaşımı yapan Mehmet Emin Korkmaz’ın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

"BU ÜSTENCİ ZİHNİYET, ASLINDA KENDİ CEHALETİNİ SERGİLEMİŞTİR"

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, paylaşımı yapan şahsı kınayarak, "Anadolu kadınının şalvarını ve geleneksel kıyafetini ’cahillik’ sanan bu üstenci zihniyet, aslında kendi cehaletini sergilemiştir. Üç dönemden bu yana Mihalgazili hemşehrilerimizin oylarıyla seçilmiş bir başkana kılık ve kıyafet üzerinden saldırmak, bu milletin değerlerine hakaret etmektir. Milletin iradesini ve kıyafetini hedef alan bu hadsiz dili kınıyoruz. Bu toprakların özüyle kavga edenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur. Sizin kibriniz, bizim Anadolu irfanımızı yenemedi ve asla da yenemeyecek! Kenef ağızlı bu tiplere karşı Zeynep Güneş başkanımızın her daim yanındayız" dedi.

"BİR KADININ BAŞÖRTÜSÜYLE, KIYAFETİYLE ALAY ETMEK AHLAKSIZLIKTIR"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise, "Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş üzerinden kadınlara, inançlara ve milletimizin değerlerine saldırmayı siyaset sanan bu zavallı zihniyet; asıl derdinin hizmet değil, nefret ve aşağılama olduğunu bir kez daha açık etmiştir. Bir kadının başörtüsüyle, kıyafetiyle ve yaşam biçimiyle alay etmek; eleştiri değil, ahlaksızlıktır. Siyaset değil, karakter yoksunluğudur. Sizin rahatsız olduğunuz şey Zeynep Güneş değil; milletin içinden çıkan, alnı açık, başı dik kadınlardır. Bu ülkeyi sizin diliniz değil, sizin hor gördükleriniz ayakta tutuyor ve bilin ki; milletin değerlerine dil uzatan herkes, er ya da geç o dilin altında kalır" diye belirtti.

"SEVİYESİZLİĞİNİZ DE ARTIK HERKESİN MALUMU"

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ise şu ifadeleri kullandı:
"İnançlı bir kadını hedef alacak kadar düşen bu dil, sadece çürümüş bir zihniyetin değil; fikren ve ahlaken tükenmişliğin açık göstergesidir. Belediyecilikten, hizmetten, üretmekten söz edemeyenler; kadınlar üzerinden saldırmayı siyaset sanır. Ortada ne proje var ne vizyon. Sadece kin, kompleks ve hazımsızlık. Acziyetiniz de, seviyesizliğiniz de artık herkesin malumu."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

