Bursa’da sağanak yağış tarımı vurdu

Bursa’da etkili olan sağanak yağmur, tarım arazilerini vurdu. Hasadı bekleyen karnabaharlar, çamurlar içinde kaldı.

Bursa’nın Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi Bayıraltı mevkiinde etkili olan yağmur sonrası sel meydana geldi. Sel sularının tarım arazilerine dolmasıyla karnabahar ekili tarlalarda ciddi hasar oluştu. Çiftçi tarafından kaydedilen görüntülerde, karnabaharların tamamen çamur içinde kaldığı ve ürünlerin büyük bölümünün zarar gördüğü kaydedildi.
Uzun yıllar şubat ayı yağış ortalaması metrekareye 75 kilogram olan Bursa’da özellikle tarım alanlarındaki yağışlar etkili oldu. Tarımsal üretimin önemli merkezlerinden olan Karacabey’de (Bayramdere Göleti verileriyle) 1-3 Şubat’ta, metrekareye 73 kilogram yağış düştü.
Karacabeyli üretici çamura bulanan karnabaharın görüntülerini paylaştı.
Traktörle tarlasına gelen bazı vatandaşların da, tarlaların sular altında kaldığını cep telefonlarıyla kaydetti.
Sel nedeniyle mahsulün kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, çiftçi yaşanan durumun kendisini maddi zarara uğrattığını ifade etti.
Bölgede yağışların ardından tarım arazilerindeki hasarın boyutunun belirlenmesi için çalışma yapılması bekleniyor.

Bursa
