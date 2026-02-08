HABER

Darülaceze Başkan Danışmanı Ekin Barış Şah'ın paylaşımları tartışma yarattı! "Terör örgütü propagandasından" yargılanmış

Darülaceze Başkan Danışmanı olarak görev yürüten Ekin Barış Şah'ın geçmişteki açıklamaları gündeme gelerek tepkilerin odağına yerleşti. Terör örgütü PKK propagandası yapmaktan yargılandığı ortaya çıkan Şah'ın hakaret içeren paylaşımları da tartışma yarattı.

Darülaceze Başkan Danışmanı olarak kamusal bir görev yürüten Ekin Barış Şah hakkında ortaya çıkan geçmişe dönük bilgiler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Tartışmaların merkezinde, Şah’ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanması gibi detaylar yer alıyor.

“TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI” SUÇLAMASIYLA YARGILANDI

“Barış İçin Akademisyenler” bildirisine imza atan akademisyenler arasında yer Ekin Barış Şah hakkında Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. maddesi kapsamında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla dava açılmıştı.

Darülaceze Başkan Danışmanı Ekin Barış Şah ın paylaşımları tartışma yarattı! "Terör örgütü propagandasından" yargılanmış 1

ATATÜRK VE ŞEHİT FOTOĞRAFLARININ OLDUĞU PAYLAŞIMDA HAKARET

Tepkilere yol açan bir diğer konu ise, Şah’a ait olduğu öne sürülen sosyal medya paylaşımları oldu. 20 Şubat 2015'te, Ege Üniversitesinde öğrenim gören Fırat Yılmaz Çakıroğlu, savcılık iddianamesinde "PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H üyeleri" olduğu belirtilen diğer öğrenci grubu arasında meydana gelen kavga esnasında bıçaklanarak öldürülmüştü.

Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerinde, Ekin Barış Şah'ın Çakıroğlu'na yönelik aşağılayıcı ve sert ifadeler kullandığı görülüyor.

Darülaceze Başkan Danışmanı Ekin Barış Şah ın paylaşımları tartışma yarattı! "Terör örgütü propagandasından" yargılanmış 2

DARÜLACEZE’DE GÖREVE BAŞLAMASI TARTIŞMA YARATTI

Bu gelişmelerin üzerine Ekin Barış Şah’ın, Darülaceze Başkanlığı bünyesinde danışmanlık görevi üstlenmesi tartışmalara neden oldu. Şah’ın sosyal medya profilleri ve iş geçmişi bilgilerine göre, 2025 yılının ilk dönemlerinden itibaren Darülaceze’de danışman/başkan danışmanı pozisyonunda çalıştığı belirtiliyor.

Darülaceze Başkan Danışmanı Ekin Barış Şah ın paylaşımları tartışma yarattı! "Terör örgütü propagandasından" yargılanmış 3

