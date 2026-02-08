HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Tek bir renk seçeneği Apple'ı uçuşa geçirdi: O ülkede satışlar patladı!

Çin satışları 2022'den bu yana zayıf seyreden Apple, ülkede iPhone 17 serisindeki "Kozmik Turuncu" renginin etkisiyle çarpıcı bir geri dönüşe imza attı. Çinli tüketicilerin lüks marka Hermès ile özdeşleştirdiği bu renk, ülkede satışları artırırken, artan talep Apple'ın yüzünü güldürdü.

Tek bir renk seçeneği Apple'ı uçuşa geçirdi: O ülkede satışlar patladı!
Enes Çırtlık

Apple, iPhone 17 serisinde üç modele yer verdi. Bu modeller sırasıyla iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olarak sıralandı. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, söylentilerde olduğu gibi bir turuncu renk seçeneği ile tüketicilere sunuldu. Apple tarafından 'Kozmik Turuncu' olarak isimlendirilen bu renk seçeneğini kimileri beğendi, kimileri ise beğenmedi. Ancak görünüşe göre bu renk seçeneği bir ülkede Apple'ın kaderini değiştirdi.

APPLE'IN ÇİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN RENK!

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Çinli tüketiciler Apple'ın 'Hermès turuncusu' rengindeki yeni premium modeli iPhone'larına büyük ilgi gösterirken, şirketin Çin pazarında uzun süredir devam eden satış düşüşünü de tersine çevirdi.

Apple CEO'su Tim Cook da bu satışlardan elde edilen gelirin bir önceki yıla göre yüzde 38 artarak 26 milyar dolara ulaştığını ve toplam satışların beşte birini oluşturduğunu açıkladı.

Tek bir renk seçeneği Apple ı uçuşa geçirdi: O ülkede satışlar patladı! 1

HERMÈS'LE ÖZDEŞLEŞEN RENK SATIŞLARI PATLATTI

Analistlere göre iPhone 17 serisine yönelik tasarım değişikliği ve Fransız lüks markası Hermès'le özdeşleştirilen renk Apple'ın Çin'deki statü sembolü algısını güçlendirdi. Geçen sonbahardan bu yana piyasada olan model, kullanıcıların cihazlarını sergilediği binlerce çevrimiçi paylaşım ve video sayesinde büyük görünürlük kazanırken, Apple satışları patlatan rengi 'kozmik turuncu' olarak açıkladı.

Tek bir renk seçeneği Apple ı uçuşa geçirdi: O ülkede satışlar patladı! 2

Çin'deki bu toparlanma, yatırımcıların Apple'ın geleceğine yönelik soru işaretleri yaratan yaklaşık üç yıllık satış düşüşünü tersine çevirdi. Şirket, Huawei, Vivo ve Xiaomi gibi güçlü yerli rakiplerin bulunduğu son derece rekabetçi akıllı telefon pazarında konumunu yeniden sağlamlaştırırken küresel ölçekte artan iPhone talebi, Apple hisselerinin geçen hafta yüzde 7 yükselmesine de katkı sağladı.

4 YILLIK DÜŞÜŞ TERSİNE DÖNDÜ

Pekin ile Washington arasındaki gerilimler ve Çin kamu sektöründe iPhone kullanımına yönelik baskılar Apple'ı olumsuz etkilemiş, bu süreçte Huawei'nin yerli işlemcili üst segment bir model sunması rekabeti artırmıştı. Pekin'in, Apple'ın yerel iPhone'lar için geliştirdiği yapay zeka özelliklerini onaylamamasının satışları zayıflatacağı endişesi konuşulsa da Çinli tüketiciler, yenilenen iPhone 17'nin cazibesine karşı koyamadı. Böylece şirketin 2022'den bu yana zayıf seyreden Çin satışları da yeniden artış kaydetti.

Tek bir renk seçeneği Apple ı uçuşa geçirdi: O ülkede satışlar patladı! 3

Öte yandan turuncu iPhone'lara olan ilgi, Mandarin'de 'turuncu' kelimesinin 'başarı'yı çağrıştıran telaffuzuyla yapılan kelime oyunlarıyla da sosyal medyada sembolik bir anlam kazandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep’te 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandıGaziantep’te 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Sürücü kıyıya çıktı, otomobil suda kaldı: Vatandaşlar halatla müdahale ettiSürücü kıyıya çıktı, otomobil suda kaldı: Vatandaşlar halatla müdahale etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Öfkeli adam dehşet saçtı! 4 kişiyi yaraladı, özel harekata direndi

Öfkeli adam dehşet saçtı! 4 kişiyi yaraladı, özel harekata direndi

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.