AK Parti'den Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e destek! "İYİ Parti'den gerekeni yapmasını bekliyoruz"

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e hakaretlerinin ardından AK Parti'den "İYİ Parti’nin bu nefret odağına karşı gerekeni yapmasını bekliyoruz" mesajı geldi.

Mehmet Hazar Gönüllü

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e yönelik küçümseyici paylaşımı infial uyandırdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik olayla ilgili tepkisini dile getirirken İYİ Parti'ye de çağrı yaptı.

ZEYNEP AKGÜN'E SAHİP ÇIKTI

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün’e en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Başkanımıza dönük zehirli dili kınayan toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Nefret diline karşı her kesimden ve görüşten kadın vatandaşlarımızın ortak hassasiyeti ayrıca kıymetlidir.

Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Başkanımıza saldıran bu nefret odağına hukuk zemininde de hesap soracağız.

İyi Parti’nin bu nefret odağına karşı gerekeni yapmasını bekliyoruz."

