AK Parti'ye kapıyı kapatan Mehmet Kasım Gülpınar, 'Vefam var' diyerek duyurdu: "Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olursa destekleyeceğim"

AK Parti'ye transfer olacağı iddiaları yeniden gündem olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, seçmenine bağımsız olarak devam edeceği yönünde söz verdiğini ve böyle bir transferi düşünmeyeceğini aktardı. Gülpınar sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı vefasının olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki seçimde Erdoğan AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olursa Erdoğan'ı destekleyeceğim" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Belediye Başkanı ve milletvekili transferlerinin gündemde olduğu süreç tartışmaları da beraberinde getirmişti. Kimileri siyasi transferleri doğru bulurken, kimileri de bu durumun yanlış olduğunu savundu.

MEHMET KASIM GÜLPINAR İDDİALARI YENİDEN GÜNDEM OLMUŞTU

Tartışmalar yüksek sesle sürerken, Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın da AK Parti'ye katılacağı iddiaları yeniden gündeme geldi. Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile konuyu görüşen gazeteci Barış Terkoğlu aralarındaki konuşmayı ONLAR TV yayınında açıkladı.

Barış Terkoğlu

Gülpınar'ın daha önce AK Parti içinde etkili ve önemli bir isim olduğunu hatırlatan Terkoğlu, "AK Parti ona karşı büyük bir gövde gösterisi yapmasına rağmen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmıştı. Kısa süre sonra Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalmıştı" ifadelerini kullanan Terkoğlu, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"AK PARTİ'YE TRANSFER OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Son günlerde adı sürekli transfer edilecek belediye başkanları arasında geçince kendisini aradım. Açık ve net olarak şunu sordum: AK Parti'ye geçecek misiniz? Bana dedi ki 'Şu anda isimleri geçenlerden daha fazla bu partide emeğim var, daha fazla dünya görüşü olarak yakınım. Fikri olarak bu parti ile ilişkilerim var. Ben partimden ayrılma zorunda bırakıldım. Ama ben Yeniden Refah'tan istifa ederken seçmenime bağımsız belediye başkanı olarak göreve devam edeceğim. AK Parti'ye transfer olmayı düşünmüyorum.' dedi.

"VEFAM VAR, ERDOĞAN CUMHURBAŞANI ADAYI OLURSA DESTEKLEYECEĞİM"

Ben parti içerisinden istifa etmeye mecbur bırakan tartışmalar hepinizin gözü önünde yaşandı. Benim Erdoğan'a karşı, istifa ettikten sonra da bir hukukum, vefam var. 2023 seçimlerinde AK Parti'den istifa etmemiş olmama rağmen Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak desteklemiştim. Önümüzdeki seçimde Erdoğan AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olursa Erdoğan'ı destekleyeceğim"

