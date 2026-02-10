Ehliyetsiz sürücü polisten kaçtı, yakalanınca 80 bin lira ceza yedi

Olay, gece saatlerinde Kalekapı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.D. (17), otomobiliyle seyir halindeyken polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacının ardından otomobil polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde C.D.’nin ehliyetinin olmadığı tespit edilirken araçta kumandalı egzoz düzeneği bulundu. Sürücü C.D. ile otomobil sahibi babasına gerekli maddelerden yaklaşık 80 bin lira idari para cezası uygulanırken otomobil çekici marifetiyle otoparka çekildi.

