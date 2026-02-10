Post-truth çağında savaşlar ve algı yönetimi: "Hakikat Krizi"

Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikalar Kurulu Üyesi İdris Kardaş’ın Post-Truth Çağında Uluslararası Sistemin Hakikat Krizi adlı yeni kitabı Kadim Kitap etiketiyle yayımlandı. Eser, küresel siyasette algı, söylem ve hakikatin nasıl şekillendirildiğini mercek altına alıyor.

SAVAŞLAR YALNIZCA SAHADA DEĞİL DİL VE ALGI ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR

Kardaş, eserinde günümüz dünyasında savaşların ve krizlerin yalnızca sahada değil, dil ve algı üzerinden de yürütüldüğünü ele alıyor. Hakikatin nasıl üretildiğini ve küresel siyasetin bu üretim süreciyle nasıl şekillendiğini irdeleyen kitap, uluslararası sistemde yaşanan kırılmaları medya, propaganda ve söylem üzerinden okumayı öneriyor.

OLAYLARIN KENDİSİNDEN ZİYADE NASIL ANLATILDIĞI ÖNEMLİ

11 Eylül’den Irak’ın işgaline, Ukrayna krizinden Gazze’de yaşananlara kadar pek çok kritik dönüm noktası, olayların kendisinden ziyade bu olayların nasıl anlatıldığı üzerinden değerlendiriliyor. Kitap, klasik uluslararası ilişkiler yaklaşımlarının ötesine geçerek medya düzeni, siyasal dil ve algı yönetiminin küresel etkilerine odaklanıyor.

İDRİS KARDAŞ'TAN AÇIKLAMA

İdris Kardaş, sosyal medya hesabından Hakikat Krizi kitabıyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Yeni kitabım Kadim Kitap'tan çıktı.

11 Eylül'den Brexit'e, Irak işgalinden Gazze'deki soykırıma kadar birçok uluslararası olayın Hakikat Krizi'ni ele almaya çalıştım. Yararlı olması dileğiyle...

Yayınevinin tanıtım yazısından...

"Dünyada savaşların biçimi değişti.

Artık tanklar ilerlemeden önce cümleler ilerliyor. Bombalar düşmeden önce anlatılar kuruluyor.

Gerçekler yaşanmadan önce, onların nasıl anlaşılacağı tasarlanıyor.

Bu kitap tam olarak o tasarımın içini açıyor.

Gündelik haber akışında sıradan görünen ama zihnimizde derin bir karmaşa yaratan o büyük sorulara, alışıldık uluslararası ilişkiler diliyle değil; çağımızın en kritik kavramı üzerinden yaklaşıyor: Hakikat krizi

İdris Kardaş bu çalışmasında, Foucault’nun hakikat rejimi ve Baudrillard’ın hipergerçeklik kavramlarını sahanın tam kalbine indirerek 11 Eylül’den Irak’ın işgaline, Ukrayna Krizinden Gazze’deki soykırıma kadar modern tarihin kırılma noktalarını hakikatin gözüyle yeniden aktarıyor.

Olayların kendisinden çok, bu olaylar hakkında kurulan dil, üretilen söylem, servis edilen görüntü, seçilen başlık ve tekrar edilen ifadeler mercek altına alınıyor.

Klasik uluslararası ilişkiler teorileri rasyonel aktörlerden bahseder. Ancak bugün karşılaştığımız tablo, rasyonalitenin bittiği bir kaosu ifade ediyor.

Medya yalnızca haber vermiyor; çerçeve kuruyor. Siyasetçiler yalnızca konuşmuyor; anlam inşa ediyor. Sosyal medya yalnızca paylaşım alanı değil; algı üretim mekanizması. Bu yüzden uluslararası hukuk çoğu zaman işlemiyor. Bu yüzden küresel krizler karşısında dünya sessiz kalabiliyor. Bu yüzden herkes, aynı görüntüyü izleyip farklı bir hakikate ulaşıyor.

Bu eser yalnızca bir uluslararası ilişkiler kitabı değil. Aynı zamanda çağımızın medya düzenini, propaganda tekniklerini, siyasal dili ve zihinsel kırılmaları anlamak için bir rehber.

Okudukça, son yıllarda içinizde büyüyen ama adını koyamadığınız o hissin netleştiğini fark ediyorsunuz:

“Bir şeyler çok yanlış, ama sorun tam olarak nerede?”

Cevap sahada değil. Cevap anlatıda.Kardaş, sadece neyin yanlış olduğunu söylemiyor; sistemin nasıl işlediğini, stres yönetiminin kitlesel davranışı nasıl manipüle ettiğini ve uluslararası hukukun neden giderek etkisizleştiğini bilimsel bir temelde kanıtlıyor.

Bu kitapla birlikte haber izleme biçiminiz değişiyor. Liderlerin konuşmalarını başka bir dikkatle dinliyorsunuz. Savaşları, krizleri ve gündelik tartışmaları bile farklı okumaya başlıyorsunuz. Çünkü artık biliyorsunuz: Dünya, gerçeğe göre değil, üretilmiş hakikatlere göre yönetiliyor.

Ve bu kitap, o hakikatlerin nasıl üretildiğini gösteriyor.

Kadim Kitap yolculuğunda, hakikati yeniden keşfetmeye hazır mısınız?"