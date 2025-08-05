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13 yaşındaki çocuk babasını başından vurup öldürdü! Mersin korkunç cinayeti konuşuyor: "Sürekli küfredip küçük düşürücü sözler söylüyordu"

Mersin'de 13 yaşındaki bir çocuk, babasına ait tabancayla basını başından vurarak öldürdü. Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan çocuk tutuklandı.

13 yaşındaki çocuk babasını başından vurup öldürdü! Mersin korkunç cinayeti konuşuyor: "Sürekli küfredip küçük düşürücü sözler söylüyordu"

Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'nde evde 13 yaşındaki M.B.Ö ile babası A.Ö arasında (38) henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

BABASINI BAŞINDAN VURDU

Yatak odasındaki silahı alan çocuk, babasına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan baba, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

13 yaşındaki çocuk babasını başından vurup öldürdü! Mersin korkunç cinayeti konuşuyor: "Sürekli küfredip küçük düşürücü sözler söylüyordu" 1

ÇOCUĞUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "TARTIŞMA SIRASINDA TOKAT ATINCA SİNİRLENDİM"

Gözaltına alınan M.B.Ö, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. M.B.Ö'nün emniyetteki ifadesinde, "Babam sürekli küfredip, küçük düşürücü sözler söylüyordu. Tartışma sırasında tokat atınca sinirlendim ve yatak odasında bulunan, babama ait tabancayı alıp ateş ettim" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen M.B.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(AA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet baba
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Babanı öldürmek aklına geliyor da gidip karakola şikayet edip, devletin koruması altına girse idin. Bu bilgisayar oyunları beyinleri toplumun mahvetti ve raydan çıkarttı.
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