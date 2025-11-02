HABER

13 yaşındaki çocuk evden bıçakla çıkıp pusuya yattı; gerisi korkunç! "Yarın katliam yapacağım, M. okula gelemeyebilir"

İçerik devam ediyor

Şiddet artık ortaokul seviyesine indi. İstanbul'da 13 yaşındaki bir çocuğun okul arkadaşını pusu kurup bıçaklaması akıllara durgunluk verdi. Olayın perde arkasından çok daha ürkütücü detaylar ile bıçaklama anının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırgan E.D.'nin okuldakilere söylediği iddia edilen "Katliam yapacağım, yarın M. okula gelemeyebilir" cümlesi dehşete düşürdü.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan olay "Çocuklara neler oluyor?" dedirtti. Okulda akranlarına sataştığı öne sürülen 13 yaşındaki bir çocuk, tartışma sonucu okul arkadaşı M.A'yı pusu kurup bıçakladı. E.D.'nin okuldaki öğrencileri "Yarın sabah okulda katliam var" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. İşte akılalmaz detaylar...

EVDEN BIÇAKLA ÇIKTI, SOKAKTA PUSUYA YATTI

Olay, 30 Ekim Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı okulda okuyan ve aynı yaşta olan M.A. ve E.D.‘nin arasında tartışma çıktı. Olayın ardından dün sabah saatlerinde bıçakla evden çıkan E.D., sokaktaki araçların arasında M.A.’nın gelmesini bekledi. Bir süre sonra sokağa giren M.A., karşısına çıkan E.D. tarafından boynundan bıçaklandı. Can havliyle bağırıp boynunu tutarak koşan M.A., komşusunun aracıyla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BEYOĞLU POLİSİ YAKALADI

Boynuna 4 dikiş atılan M.A.’nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan M.A. taburcu edildi. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kaçan şüpheli E.D.’yi kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen E.D. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldığı ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

OKULDA ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI

Diğer yandan E.D.’nin okuduğu okulda bulunan öğrencileri 'Yarın sabah okulda katliam var' diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Bu sözleri duyan M.A.‘nın ise E.D.’yi uyardığı ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.

ARKADAŞINA PUSU KURUP SALDIRMIŞ

Olayla ilgili konuşan M.A. "Sabah okula giderken arabanın arkasında pusuyordu. Sonra ben çıktım, bana bıçak vurdu. Bu çocuğun psikolojisi bozuk, herkese sataşıyor. Sonra ben de ona sataştım ama biz konuyu kapatmıştık. Sonra bir sabah çıktı, böyle oldu. Pusu kurdu.

"KATLİAM YAPACAĞIM, MİRAÇ OKULA GELEMEYEBİLİR"

Arkadaşlarıma 'Katliam yapacağım, yarın Miraç okula gelemeyebilir' demiş. Tüm sınıf zaten ondan şikayetçi. Sonra ben direkt eve koştum, babam ambulansı aradı. Ambulans gelmeyince komşunun arabasıyla hastaneye gittik. Orada da 4 dikiş atıldı. Yakalandı, şu an gözaltında. Daha önce böyle bir olayı olmamış, kimseyi bıçaklamamış. Bıçağı cebine koymuş, sonra karakolda bulmuşlar" dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Adliyeye sevk edilen E.D. 'Kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

