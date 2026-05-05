13 yaşındaki kızın ölümünde kahreden detay! 2 ağabey 2 amca tutuklandı

Gaziantep'te geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki kız hayatını kaybetmişti. İntihar ettiği belirlenen kızın aile içinde istismar edildiği ortaya çıktı. Mide bulandıran olayda 2 amca 2 ağabey tutuklandı.

Ufuk Dağ

Gaziantep'te ilaç içerek intihara kalkışan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde aile içi cinsel istismar iddiası çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre annesini yıllar önce kaybeden kız çocuğunun ölümüyle ilgili cinsel istismar şüphesiyle 2 amcası ve 2 ağabeyi tutuklandı. Olayda ihmali bulunduğu iddia edilen dede ve babaannesi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Gaziantep'te geçtiğimiz hafta rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki F. A. K. adlı kız çocuğunun durumunu şüpheli bulan polisin yaptığı araştırmada olayın intihar girişimi olduğu belirlendi. Polis ekipleri aile bireylerinin ifadelerine başvurdu.

TANSİYON İLACIYLA CANINA KIYDI

Yapılan soruşturmada, annesi ölünce babasının yeniden evlenmesi üzerine babaannesi tarafından büyütüldüğü belirlenen kız çocuğunun tansiyon ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Talihsiz kız çocuğu önceki gün tedavi gördüğü hastanede öldü.

KAHREDEN DETAYLAR

Polis soruşturmayı derinleştirince kızın amcaları E.K. (40) ve Y.E.K. (33), abileri Y.K. (22) ve B.K. (17) ile dedesi A.K. (75) ve babaannesi A.F.K.'yi gözaltına aldı. Kız çocuğunun amcaları ve ağabeyleri tarafından istismar edildiği, babaanne ve dedenin ise olayı örtbas etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

2 AMCA 2 AĞABEY TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 amca ve 2 ağabey "cinsel istismar" ve "intihara sürükleme" iddiasıyla tutuklanırken, dede ve babaanne hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep istismar
