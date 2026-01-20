14 ilde uyuşturucu operasyonu! 641 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada,"Hava ve deniz unsurlarımızca da desteklenen Narkokapan İzmir operasyonuna; 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı." dedi. Bakan Yerlikaya ayrıca, "Narkokapan operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95" vurgusunu yaptı.

Ayrıntılar geliyor...