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14 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 71 şüpheliden 20'si tutuklandı

Eskişehir merkezli 24 ilde polisin düzenlediği operasyonlarda yakalanan ve telefonla aradıkları kişileri televizyon yayın platformu üyeliklerini iptal edeceklerini söyleyerek 14 milyon TL dolandıran 71 şüpheliden 20'si tutuklandı.

14 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 71 şüpheliden 20'si tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir merkezli olarak Ankara, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Antalya, Denizli, Hatay, Mersin, Adana, Konya, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Giresun, Ordu, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Nevşehir ve Kütahya'da eş zamanlı 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 74 şüpheli için gözaltı kararı çıkartıldı. Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 54'ü kadın 70 şüpheli yakalanırken, 3 şahsın firari olduğu, 1 şüphelinin de cezaevinde olduğu öğrenildi. Yakalanan 70 şüpheliden 2 kadın yeni doğum yaptıkları için ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 68 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından 4 otobüsle dün adliyeye sevk edildi.

65 ŞÜPHELİDEN 20'Sİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılan 4 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından salıverildi. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen 65 şüpheliden 19'u ve farklı bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan 1 şüpheli tutuklandı. Mahkeme 15 şüpheli için ev hapsi cezası kararı alırken, 30 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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