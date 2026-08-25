Cem Küçük ile ilgili MASAK raporu ortaya çıktı! Haberini paylaştığı iş insanından dikkat çeken para transferi

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, nüfuz ticareti ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden sürdürülen Cem Küçük soruşturmasında mali para trafiği mercek altına alındı.

CEM KÜÇÜK'ÜN MALİ TRAFİĞİNDE DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

MASAK'tan temin edilen bankacılık ham verileri üzerinde yapılan analizde, Küçük'ün kendi hesapları arasındaki transferler ayıklandıktan sonra 2019-2026 döneminde hesaplarına 35 milyon 132 bin 656 TL para girişi, hesaplarından ise 7 milyon 52 bin 951 TL para çıkışı gerçekleştiği, son 1,5 yıl içerisinde 20,5 milyon TL para girişi olduğu belirlendi.

Raporda 35,1 milyon TL'lik toplam para girişinin 14 milyon 474 bin 332 TL'sinin mevduat getirisi veya kredi, 8 milyon 844 bin 46 TL'sinin ise çeşitli basın kuruluşlarından alınan maaş ve telif gelirlerinden oluştuğu tespit edildi. Buna karşılık 23 kişi ve şirketten gelen toplam 5 milyon 9 bin 300 TL, açıklamaları ve işlem özellikleri nedeniyle özel olarak mercek altına alındı.



KOM: “GAZETECİLİK MESLEĞİ İCRA EDEN ÜCRETLİ ÇALIŞAN PROFİLİYLE BAĞDAŞMIYOR”

Mali inceleme raporunun sonuç bölümünde, şüpheli bulunan 5 milyon 9 bin 300 TL'lik transferlere ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yapıldı. KOM analizinde söz konusu transferlerin işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, Küçük'ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği ve “gazetecilik mesleği icra eden ve bu yönüyle ücretli çalışan bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı” kayda geçirildi.

Raporda, özellikle “borç” ve “borç iadesi” açıklamalarıyla yapılan bazı işlemlerin sıklığı ve tutarının sıradan kişisel borç-alacak ilişkisiyle açıklanamayacak seviyede olduğu değerlendirilerek bu hareketler “izaha muhtaç” bulundu.

YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'YE AKTARDI

Rapordaki en dikkat çekici para hareketlerinden biri 1 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşti. Aytaç Havar tarafından saat 12.05'te “Elden Alınan İade” açıklamasıyla Küçük'ün hesabına 1 milyon 100 bin TL gönderildi. Küçük, bu paranın 1 milyon TL'sini yalnızca 1 saat 34 dakika sonra, saat 13.39'da “Sermaye Avansı” açıklamasıyla Euro Yatırım Holding AŞ'ye aktardı.

Raporda Aytaç Havar'ın Euro Holding'in tahsisli sermaye artırımı işleminde adı geçen isimlerden olduğu belirtilerek, “Elden Alınan İade” şeklindeki para girişinin hemen ardından paranın “Sermaye Avansı”na dönüşmesi dikkat çekici bulundu. KOM, bu işlemin ardından Küçük'ün Aytaç Havar'a ait paranın şirkete aktarılmasında aracılık ettiği değerlendirmesini yaptı.



23 AYRI TRANSFERLE 910 BİN TL

Küçük'ün hesabına para gönderen isimler arasında Murat Sur da yer aldı. Rapora göre Sur'dan Nisan 2025 ile Temmuz 2026 arasında 23 ayrı işlemle toplam 910 bin TL geldi.

Bu transferlerde herhangi bir işlem açıklamasının bulunmadığı, işlem başına ortalamanın yaklaşık 40 bin TL olduğu ve ödemelerin genel olarak ayda iki kez yapıldığı tespit edildi.

Aynı soruşturmanın şüphelilerinden Tahir Sarıkaya'dan ise 30 ayrı işlemde toplam 616 bin 800 TL geldi. Raporda bu transferlerde de açıklama bulunmadığı için para hareketleri şüpheli kategorisinde değerlendirildi.

İSMAİL ÇANAK'TAN 17 AYRI PARA TRANSFERİ

Aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan İsmail Çanak'ın, Küçük'e 17 ayrı işlemde toplam 315 bin TL gönderdiği belirlendi. Raporda bu işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu, ödemelerde çoğunlukla “elden alınan borç ödemesi” benzeri ifadelerin kullanıldığı belirtildi.

Küçük'e Mustafa Erdem'den 13 ayrı işlemde 244 bin 500 TL geldiği de kayda geçti. Raporda Erdem'in çalışma kaydının “garson” olduğu belirtilirken, herhangi bir açıklama taşımayan tek yönlü transferlerin kişinin SGK çalışma kaydıyla uyumsuz bulunduğu ifade edildi.

PARA TRANSFERİYLE YAPILAN HABER ARASINDAKİ BAĞLANTI İNCELENİYOR

Mali raporun soruşturma açısından en kritik bölümlerinden birini, para gönderen bazı kişilerle Cem Küçük'ün yayın ve haber faaliyetleri arasındaki bağlantıya ilişkin tespitler oluşturdu.

Rapora göre Selim İnşaat'ın sahibi Seyfettin Selim'in asistanı olarak kaydedilen İrem Turan'dan Küçük'ün hesabına 50 bin TL gönderildi. KOM analizinde Küçük'ün Seyfettin Selim lehine haber yaptığı belirtilerek, söz konusu 50 bin TL'nin “haber karşılığı yapılan ödeme” olduğu değerlendirildi.

Seyfettin Selim'in kendisinden de Küçük'e toplam 30 bin TL transfer edildiği kayda geçti. Raporda bu para hareketinin de Selim lehine haber yapılmasına yönelik olabileceği değerlendirildi.

ŞİRKETİN ŞOFÖRLERİNDEN PARA, ŞİRKETİN PATRONU HAKKINDA OLUMLU HABER

Raporda iki farklı para transferi daha dikkat çekti. Atalay Demirbaş'ın şirketi Demand İnşaat'ta şoför olarak çalışma kayıtları bulunduğu belirtilen Serdar Cömert'ten 40 bin TL, Erdinç Uluocak'tan ise 30 bin TL Küçük'ün hesabına gönderildiği tespit edildi.

Mali analiz raporuna, bu para transferleriyle birlikte Küçük'ün 13 Ağustos 2025 tarihinde Atalay Demirbaş hakkında olumlu haber yaptığı bilgisi de işlendi. Soruşturma kapsamında, para transferi yapan kişiler ile sonrasında veya aynı çevreye ilişkin gerçekleştirilen yayınların bağlantısının araştırılması dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

"FORBES KAPAĞI" HABERİ MERCEKTE

Raporda Serdar Özyurt'tan Küçük'e 3 işlemde toplam 115 bin TL gönderildiği belirlendi. KOM'un açık kaynak taramasında Özyurt'un Forbes dergisinin ABD'de yayımlanan Ağustos/Eylül 2023 sayısına kapak olduğuna ilişkin haberlerin “asparagas” olduğu değerlendirilirken, söz konusu haberlerin Cem Küçük tarafından ulusal basında dillendirildiği de rapora kaydedildi.

Özyurt'un aynı soruşturmadaki Tahir Sarıkaya'ya da yüksek tutarlarda para göndermiş olması, dosyadaki ortak mali bağlantılar açısından ayrıca incelemeye alındı.

AYNI İSİMLER HEM CEM KÜÇÜK'E HEM TAHİR SARIKAYA'YA PARA GÖNDERDİ

Mali analiz, Cem Küçük ile aynı dosyadaki şüpheli Tahir Sarıkaya'nın hesaplarına para gönderen ortak kişileri de ortaya çıkardı.

Rapora göre;

İsmail Çanak, Küçük'e 315 bin TL, Sarıkaya'ya 4 milyon 537 bin 782 TL,

Serdar Özyurt, Küçük'e 115 bin TL, Sarıkaya'ya 4 milyon 541 bin 100 TL,

Emine Eke, Küçük'e 50 bin TL, Sarıkaya'ya 1 milyon 42 bin TL,

Sabri Akın, Küçük'e 142 bin 500 TL, Sarıkaya'ya 300 bin TL,

Güntay Irmak ise Küçük'e 38 bin TL, Sarıkaya'ya 357 bin 300 TL gönderdi.

KOM raporunda iki şüphelinin aynı kişilerden para alması “diğer şüpheliler ile ortak hareketler” başlığı altında ayrıca değerlendirildi.

KÜÇÜK ORTAKLIKTAN AYRILDIĞI FİRMADAN İKİ YIL SONRA 450 BİN TL TAHSİL ETTİ

Raporda Küçük'ün geçmişte hissedarı olduğu Fil Ayakkabı Aksesuar Dış Ticaret Limited Şirketi ile arasındaki para hareketi de dikkat çekti. Küçük'ün 2023 yılında şirketteki payını devrederek ortaklıktan ayrılmasına rağmen 2025 yılında şirketten iki ayrı işlemle toplam 450 bin TL aldığı tespit edildi.

Mali inceleme birimi, ortaklık sona erdikten yaklaşık iki yıl sonra gerçekleşen söz konusu transferleri de şüpheli para girişleri listesine aldı.

35,1 MİLYONLUK TRAFİKTE 5 MİLYON TL İÇİN “İZAHA MUHTAÇ” TESPİTİ

KOM raporunun sonuç bölümünde; Aytaç Havar, Murat Sur, Tahir Sarıkaya, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve diğer kişi ve şirketlerden gelen toplam 5 milyon 9 bin 300 TL'nin açıklamalarının yetersiz ve mali profille uyumsuz olduğu sonucuna yer verildi.

Raporda ayrıca Küçük ile Tahir Sarıkaya'nın bir dizi ortak kişiden para alması, Küçük'ün bazı kişiler hakkında yaptığı olumlu yayınlarla para hareketlerinin zaman ve taraflar bakımından bağlantıları ve Euro Yatırım Holding'e aktarılan 1 milyon TL'lik işlem soruşturmanın derinleştirilecek mali başlıkları arasında gösterildi.

Raporda bu bulguların MASAK'tan temin edilen ham bankacılık verilerinin KOM tarafından analiziyle oluşturulduğu, kesin mali sonuca ise bankacılık veya mali bilirkişi incelemesinin ardından ulaşılabileceği özellikle kayda geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çok yönlü olarak sürüyor.