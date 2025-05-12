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14 öğrenci Şanlıurfa'ya geziye gitmişlerdi! Hepsi aynı anda yedikleri yemekten zehirlendi

Kayseri'den gezi için gittikleri Şanlıurfa'da yedikleri yemek sonrası zehirlenme belirtisi gösteren 14 lise öğrencisi, Gaziantep'in Nizip ilçesinde tedavi altına alındı.

14 öğrenci Şanlıurfa'ya geziye gitmişlerdi! Hepsi aynı anda yedikleri yemekten zehirlendi
Begüm Özkaynak

Kayseri'den Şanlıurfa'ya düzenlenen kültürel geziye katılan lise öğrencileri, dönüş yolculuğu sırasında Gaziantep'in Nizip ilçesi yakınlarında rahatsızlandı. Araçtaki 14 öğrencinin de aynı anda rahatsızlanması ve bulantı-kusma gibi sorunlar yaşaması sonrası güzergah hastaneye çevrildi. Nizip devlet hastanesi acil servisine getirilen öğrencilerde yedikleri yemek nedeniyle zehirlenme belirtileri tespit edildi.
Hastaneye getirilen 14 öğrenci tedavi altına alınırken genel durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öğrencilerin durumu Kayseri'deki ailelerine de bildirilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve öğrencilerin yedikleri yemekten numune alındığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Kayseri öğrenci
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