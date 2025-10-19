HABER

14 yaşındaki çocuk babasıyla tartışan şahıslara kurşun yağdırdı: 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde düğün salonu önünde babasıyla tartışan şahıslara tabancayla ateş açan 14 yaşındaki şüpheli, 5 kişiyi yaraladı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan yaşı küçük şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Yeşil Mahallesi Ertugrul Gazi Caddesi'ndeki bir düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, H.E. ile husumetli olduğu bir grup arasında tartışma çıktı. Babası H.E. ile tartışanları gören İ.E. (14) tabanca ile ateş açtı.

YAŞI KÜÇÜK ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayda 5 kişi yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Durumun 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan yaşı küçük şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

En Çok Aranan Haberler

