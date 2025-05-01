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14 yaşındaki çocuk çamaşır makinesini çalıştırmak için çağırdığı komşusunu boğazından bıçakladı

Akılalmaz olayın adresi bu kez Tekirdağ! 14 yaşındaki İ.Ş. komşusu Rabia Yeşil'i çamaşır makinesini çalıştırması için eve çağırdı. Ardından talihsiz kadını boğazından bıçaklayan cani kadının ziynet eşyalarını ve telefonlarını çalıp kaçtı. Ekipler zanlı ve ona yardım eden 3 kişiyi yakaladı.

14 yaşındaki çocuk çamaşır makinesini çalıştırmak için çağırdığı komşusunu boğazından bıçakladı

Tekirdağ'da İ.Ş. (14), çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle yardıma çağırdığı komşusu Rabia Yeşil'i (25), boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. İ.Ş. ile ona yardım ettiği öne sürülen A.K. (27) ve İ.Ş. (47), polis tarafından gözaltına alındı.

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KOMŞUSUNU YARDIMA ÇAĞIRDI

Olay, gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ş. adlı erkek çocuğu, evde yalnız başınayken komşusu 1 çocuk annesi Rabia Yeşil'i, çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle yardıma çağırdı.

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BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Bunun üzerine eve giden Yeşil, çamaşır makinesi ile ilgilenmeye başladı. Bu sırada İ.Ş., üzerinde taşıdığı bıçak ile Yeşil'i boğazından bıçaklayıp, üzerindeki ziynet eşyaları ile cep telefonunu alarak kaçtı. Rabia Yeşil'in seslerini duyan diğer komşular, kanlar içinde buldukları kadını kendi imkanları ile Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürdü.

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DURUMU AĞIR

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yeşil'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kaçan İ.Ş.'yi yakaladı. Polis, daha sonra İ.Ş.,'ye yardım ettiği gerekçesiyle A.K. ve İ.Ş.'yi de gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ bıçak çamaşır makinesi saldırı
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