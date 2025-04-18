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14 yaşındaki Gülden, lise bahçesinde canice katledildi! Ortaya çıkan mesajlar aileyi harekete geçirdi... Cinayetin planı Instagram'da

Edirne'de 14 yaşındaki Gülden Coni, lise bahçesinde bıçaklı saldırıya uğradı. Genç kızı öldüren E.A.'nın sosyal medya yazışmaları ortaya çıktı. E.A., cinayetten 3 gün önce arkadaşlarına attığı mesajda cezaevine gireceğini yazdı. Mesajların ortaya çıkmasının ardından Coni ailesi, cinayetin tasarlanarak vahşice gerçekleştirdiğini belirtti ve katilin en ağır cezayı almasını istedi. Katil zanlısı E.A., cezaevine girdikten sonra da koğuş ağası olacağını söylemiş.

14 yaşındaki Gülden, lise bahçesinde canice katledildi! Ortaya çıkan mesajlar aileyi harekete geçirdi... Cinayetin planı Instagram'da
Melih Kadir Yılmaz

Korkunç cinayet 5 Nisan günü Edirne'de gerçekleşti. 14 yaşındaki Gülden Coni, Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bıçaklı saldırıya uğradı. Genç kızı canice katleden 15 yaşındaki E.A. ise kısa süre sonra yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DİKKAT ÇEKEN KOĞUŞ AĞASI DETAYI

Gülden Coni'nin katil zanlısı E.A., korkunç cinayetten 3 gün önce cezaevine gireceğini arkadaş Instagram grubunda paylaştığı ortaya çıktı. Yakın zamanda cezaevine gireceğini ve koğuş ağası olacağını yazan zanlının arkadaşlarından iç çamaşırı istediği yazışmalara yansıdı.

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MESAJLARDAN SONRA CONİ AİLESİ HAREKETE GEÇTİ

Öldürülen Gülden'in ablası Nurhan Alüzrek, olayın tasarlanarak vahşice gerçekleştirildiğini söyledi. Zanlını en ağır cezayı alması çağrısında bulunan abla Alüzrek, kardeşini küçük yaşta toprağa vermenin acısını yaşadıklarını vurguladı.

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KATİLİN AİLESİ YARDIM ETMİŞ: "KANLI ÇAMAŞIRLARI YIKANIYOR, SUÇ ALETLERİ NEHRE ATILIYOR"

Kızının 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğünü söyleyen baba Sami Coni de, cinayetten 6 saat sonra cesedin bulunduğunu aktardı ve "Zanlı cinayetten sonra eve gidiyor ve yakınları tarafından kanlı çamaşırları yıkanıyor.

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Kendisi banyo yaptıktan sonra işyeri kuaföre gidiyor sonra yine eve gidiyor. Ailesi tarafından suç aletleri nehre atılıyor ve kızımın telefonu kırılıyor. Ailenin de bu cinayetten haberi var. İnşallah en ağır cezayı alır" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Edirne Instagram lise
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