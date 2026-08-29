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14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kadıköy’de polis ekiplerinin çalışması sonucu, hakkında uyuşturucu ticareti ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından toplam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P. (43), araç içerisinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Satın Alma" ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından toplam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen E.P.’nin (43) izine ulaşıldı.

Şüpheli, 27 Ağustos’ta Kozyatağı Mahallesi’nde araç içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın üzerinde ve kullandığı araçta yapılan aramalarda 336 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 14 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ve 4 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise 8,3 gram uyuşturucu madde, 1 adet şarjör ve 35 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edilen E.P., tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
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