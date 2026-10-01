15 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 244 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 15 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bursa, Çorum, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarda 523 milyon lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 244 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 174’ü tutuklanırken, 54’ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sahte ilanlarla dolandırıcılık

Yakalanan şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları verdikleri, yüksek kazanç vaadinde bulundukları ve kendilerini kamu görevlisi, banka görevlisi ya da internet ve iletişim firması temsilcisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat, uyuşturucu madde, çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, altın ve ziynet eşyası ile banka ve kredi kartları ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda otomobil, gayrimenkul ve tarla hissesine el konuldu. MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında toplam 10 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu da belirlendi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonları gerçekleştiren polis ekipleri ile Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve çalışmalara katkı sağlayan tüm personelin tebrik edildiği belirtildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır