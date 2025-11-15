HABER

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde su kuyusunda kadın cesedi bulunmuştu! Cinayeti JASAT aydınlattı: Kardeşler tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde işlenen cinayet yıllar sonra aydınlatıldı. Mardin'de işlenen kadın cinayetiyle ilgili 2 kardeş tutuklandı. Dikkat çeken gelişmenin ardından açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur" mesajı verdi.

4 aylık hamile N.Ş.'nin cesedi Mardin'de su kuyusunda bulunmuş, olayın failleri hain darbe girişimi gecesi yaşananlar nedeniyle belirlenememişti. JASAT, cinayeti yıllar sonra açıklığa kavuşturdu.

DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SU KUYUSUNDA CESET BULUNDU

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 15 Temmuz 2016'da işlenen cinayet ile ilgili düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. Buna göre; Midyat ilçesinde, 4 aylık hamile olan N.Ş.'nin cesedi, evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulunmuş ancak olayın failleri hain darbe girişimi gecesi yaşananlar nedeniyle belirlenememişti.

DELİLLER ORTAYA ÇIKINCA FAİLLERİN İZİ SÜRÜLDÜ

Mardin’de yapılan detaylı ve teknolojik çalışmalar sonucu; mevcut delillerin kriminal laboratuvarında tekrar incelenmesi sağlandı. Ortaya çıkan ve elde edilen biyolojik delillerle faillerin peşine düşüldü.

2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Elde edilen yeni delillerle birlikte yapılan mukayeseler sonucu 5 şüpheli yakalandı. Devam eden çalışmalarda, DNA eşleşmesi sağlanan ve cinayeti işlediği tespit edilen M.U.G. Bursa'da yakalandı. Failin kardeşi M.G.’nin ise suça iştirak ettiği belirlendi. 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BAKAN YERLİKAYA: "KABİNE DÖNEMİMİZDE FAİLİ MEÇHUL CİNAYET YOKTUR"

Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şöyle bir değerlendirmede bulundu:
"JASAT’ımız faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz 'Özel JASAT Ekipleri' ile olayları aydınlatmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır. Son 3 yılda da ülkemizde 'kasten öldürme' yüzde 17,4 azalmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA
