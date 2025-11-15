Bu otelde neler oluyor? Herkes midyeden, tantuniden şüphelenirken iki kişi daha hastanelik oldu

Almanya’dan gelen Böcek ailesinin İstanbul tatili kelimenin tam anlamıyla zehre dönüştü. Beşiktaş Ortaköy’de yemek yiyen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları Kadir (6) ve Masal (3), Fatih’te kaldıkları otelde gece saatlerinde rahatsızlanmıştı. Fenalaşan aile bireyleri mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

BİR AİLE BÖYLE YOK OLDU

Anne Çiğdem Böcek ve çocuklar Kadir ile Masal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, baba Servet Böcek ise entübe edilmişti. Ardından anne ve çocukları otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Aileleri tarafından teslim alınan cenazeler yarın öğlen namazına müteakip Afyon’un Bolvadin ilçesinde defnedilecek.

"BAŞKALARININ CANI DA YANMASIN"

Olayla ilgili konuşan Çiğdem Böcek’in babası Mustafa Çelik, "Bir haftalığına tatile geldiler. Hastaneye gezerek geliyorlar ama daha sonra ölüyorlar. Bunun araştırılmasını istiyorum. Bizim çocuklarımızdan başka bu lokantadan veya otelden yemek yiyen yok mu bilmiyorum. Hiç kimseden başka haber yok. Bununda araştırılmasını istiyorum. Biz Isparta’dan buraya geldik. 2 gündür yollarda ağlıyoruz. Başkalarının canı da yanmasın. Cenazeleri yarın Afyon Bolvadin’de defnedeceğiz. Babanın durumu kritik. 2 torunum ve bir kızım vefat etti" dedi.

AYNI OTELDE 2 TURİST DAHA!

Habertürk TV'den Elif Yavuz'un haberine göre; aynı otelde kalan İtalyan ve Faslı turistler de zehirlenme şüphesiyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Bu arada olay yeri inceleme ekipleri otele geldi. Otelde inceleme yapılıyor.

OTOPSİ İŞLEMİ TAMAMLANDI

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürerken cenazeler, Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesine ulaştı. Alınan bilgiye göre, dün iki kardeşe yönelik başlatılan otopsi işlemi tamamlandı.

Otopsi sonucunda çocuklarda harici muayenelerinde ölüme neden olacak travmatik bulgu, midede kızarıklık ve mide duvarında yer yer kanama dışında belirgin bulgu izlenmediği öğrenildi.

Öte yandan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek'in cenazesi için yapılan otopsi sonucundaki harici muayenesinde ölüme neden olacak travmatik bulgu ve mide duvarında ülsere alanlar ve yaygın kanama dışında belirgin bulgu izlenmediği belirlendi.

Yapılan otopsi sonucunda anne ve çocukların ölüm sebebi hakkında bir kanaate varılamadığı öğrenildi.

Otopside anne ve çocuklardan histopatolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik örnekler alındığı, örneklerin analizi neticesinde ölüm sebepleri hakkında kanaat belirtileceği ifade edildi.

Baba Servet Böcek'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal Böcek, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında, ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edilmişti.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek ise dün sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, ailenin yemek yediği, mühürlenen restoranın midyecisi ve kokoreççisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anne ve çocuklarının cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınmıştı.