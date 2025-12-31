HABER

Karla kapanan yollar aşıldı, 2 hasta sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

Tunceli'nin Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinde olumsuz kış koşullarına rağmen harekete geçen 112 Acil Sağlık ekipleri, kapanan yolları aşarak iki hastaya zamanında müdahale etti.

Karla kapanan yollar aşıldı, 2 hasta sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

Edinilen bilgiye göre, Mazgirt ilçesine bağlı Örenici köyünde ikamet eden 90 yaşındaki Mehmet Can'ın genel durum bozukluğu ve bacaklarda uyuşma şikâyetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurması üzerine ekipler hızla harekete geçti.

Karla kapanan yollar aşıldı, 2 hasta sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı 1

YOĞUN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN İKİ HASTAYA ULAŞILDI

29 Aralık'ta gerçekleşen vakada, kış şartlarının zorlaştırdığı yol koşullarına rağmen 112 Acil Sağlık ekipleri hastanın evine kadar ulaşarak ilk müdahaleyi yerinde gerçekleştirdi. Mehmet Can, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Nazımiye ilçesine bağlı Büyükyurt köyünde rahatsızlanan 74 yaşındaki Sakine Kaymaz için de zamanla yarışıldı. Kar nedeniyle kapanan köy yolları iş makineleriyle açılırken, 6240 nolu 112 Acil Sağlık ekibi yaklaşık 3 saat süren yoğun ve koordineli bir çalışmanın ardından hastaya ulaştı. İş makinesi ve ambulans desteğiyle güvenli şekilde hastaneye nakli sağlanan Kaymaz'ın tedavisine başlandı.

Karla kapanan yollar aşıldı, 2 hasta sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı 2

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Yetkililer, en zorlu kış şartlarında dahi sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların ihtiyaç duyduğu her an sahada olmaya devam edeceklerini vurguladı. Her iki hastaya da geçmiş olsun dilekleri iletildi.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

