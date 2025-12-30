Polislerimizi şehit eden hainle ilgili yeni detay! Dün beraat etmiş

Dün Yalova'da DEAŞ'lılara yönelik operasyonda kahreden haber geldi ve 3 polisimiz şehit oldu. Operasyon sonucunda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Saatlerce süren operasyon Türkiye gündemine oturmuştu. Operasyon düzenlenen teröristlerle ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

GECE SAATLERİNDE HAREKETE GEÇİLDİ

Yalova İsmetpaşa Mahallesi’nde terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığı bir eve dün saat 02.15’te Terörle Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi. Eve giren polise ateş açıldı, DEAŞ'lılar kadın ve çocukları kendilerine canlı kalkan yaptı. Operasyona Bursa’dan gelen Polis Özel Harekât ve jandarma komandoları da katıldı. Çatışma 09.40’ta sona erdi.

Polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan şehit düştü. Sekiz polis ve bir bekçi yaralandı. Evdeki beş kadın ve altı çocuk sağ kurtarıldı. Tamamı Türk vatandaşı olan altı DEAŞ üyesi öldürüldü.

TERÖRİSTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Öldürülenlerden ikisi polisin bildiği kişiler olduğu öğrenildi. İsmi açıklanan iki DEAŞ'lı, Yalova Emniyeti tarafından daha önce tespit edilmişti: Zafer Umutlu ve Haşim Sordabak.

"İKİ AŞAMALI TÜRKİYE PLANI"

Operasyonda öldürülenlerin, DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlendi. Örgütün “Molla Ensarullah” kod adlı lideri Amer Onay’ın Türkiye için iki aşamalı planı olduğu iddia edildi: Birincisi mescitler açmak, ikincisi ise suikast ve eylemler için cihat grubu kurmak.

POLİSLERİMİZİ ŞEHİT ETMİŞTİ! BERAAT DETAYI

Zafer Umutlu’nun ismi, DEAŞ-Horasan davasında 18 sanıktan biriydi. 1999 doğumlu, Umutlu’nun evinde yasaklı “Cihat & Şehadet” kitabı bulundu. Emniyet ifadesinde cuma namazını sadece “Ahlak Sünnet Dergisi” bürosunda kıldığını ve Diyanet imamlarının arkasında kılmadığını belirtti. Sistemi “kâfir” ilan eden açıklamalarıyla dikkat çekti.

GEREKÇELİ KARAR DÜN TEBLİĞ EDİLMİŞ

Halk TV'de yer alan habere göre yargılama sonunda 21 Ekim 2025’te Umutlu ve 14 sanık, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasından beraat etti. Tutuklanmayan Umutlu’ya gerekçeli karar dün, yani polisleri şehit ettiği gün tebliğ edildi. Tebligat, adresinde bulunamadığı için kapısına asıldı.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz konuyla ilgili detayları köşesinde şu ifadelerle aktardı;

"Zafer Umutlu, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması yapılan IŞİD-Horasan Davası’nın 18 sanığından biri.

1999 doğumlu.

Bitlis Güroymaklı.

Evinde ‘Cihat&Şehadet’ adlı yasaklı kitap bulundu.

Emniyette verdiği ifadesinde, itikadına uymadığı için Diyanet’in imamlarının arkasında namaz kılmadığını ifade etti. Cuma namazı kılmak için Ahlak Sünnet Dergisi bürosuna gittiğini, sohbetlere ve din derslerine katıldığını anlattı.

Umutlu, tutuklanmadı.

Dava 21 Ekim 2025’te bitti.

Umutlu ve 14 sanık silahlı terör örgütü üyeliğinden beraat etti.

Şu tesadüfe bakın…

Gerekçeli karar Umutlu’ya dün tebliğ edildi.

Adresinden ayrıldığı ve yeni adresi bulunamadığından evrakı kapıya asıldı."