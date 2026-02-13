HABER

Apple'ın 4 popüler ürünü için veda zamanı! Aralarında bir iPhone modeli de var

İddiaya göre Apple, yakında yeni modelleri piyasaya sürülecek 4 ürününü üretimden kaldıracak. Listede bir iPhone ve iPad modelinin de adı geçiyor.

Enes Çırtlık

Teknoloji dünyasının gözü Apple'ın 2026 duyurularına çevrilmişken, iddiaya göre şirketin ürün döngüsünde beklenen yenilenme süreci mağaza stoklarına yansıyan somut işaretlerle kendini göstermeye başladı.

APPLE'IN BU ÜRÜNLERİ ÜRETİMDEN KALDIRABİLİR

9to5Mac'te yer alan habere göre; Apple'ın 4 ürünü, yakında üretimden kaldırılacağının sinyallerini veriyor. Yeni modellerin yakında piyasaya sürülmesi öncesinde Apple Store'da bu ürünlerin stoklarının tükendiği bildiriliyor.

Çok yakında satıştan kaldırılabileceği söylenen 4 ürün ise şöyle sıralanıyor:

  • iPhone 16e
  • M3 iPad Air
  • Apple Studio Display
  • M4 Pro ve M4 Max'li MacBook Pro

1. IPHONE 16E

Apple, yeni bütçe dostu modeli iPhone 16e'yi geçtiğimiz şubat ayında piyasaya sürmüştü. Ancak habere göre tüm işaretler, iPhone 17e yaklaşırken bu modelin kısa süre içinde raflardan kalkacağını gösteriyor.

Apple ın 4 popüler ürünü için veda zamanı! Aralarında bir iPhone modeli de var 1

Mark Gurman'ın X platformundaki paylaşımına göre, Apple perakende çalışanları iPhone 16e stoklarının "neredeyse tükendiğini" belirtiyor. iPhone 17e lansmanının önümüzdeki birkaç hafta içinde yapılması beklenirken, Apple'ın iPhone 16e'yi daha düşük bir fiyatla satışta tutma planı olmadığı, bunun yerine tamamen üretimden kaldıracağı görülüyor.

2. M3 IPAD AIR

Apple'ın M3 iPad Air modeli de geçen mart ayında piyasaya sürülmüştü. Söylentiler ise giderek artan bir şekilde bu modelin halefinin çok yakında geleceğine işaret ediyor.

İddiaya göre, Apple yeni bir M4 iPad Air üzerinde çalışıyor ve lansmanın önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor. Tıpkı iPhone 16e gibi, mevcut M3 iPad Air stoklarının da azalmaya başladığı görülüyor. Mark Gurman aynı şekilde M3 iPad Air için de stok sıkıntısı yaşandığını ve önümüzdeki haftalarda her iki ürünün de (iPhone 17e ve M4 iPad Air) yeni versiyonlarını beklediğini söyledi.

3. APPLE STUDIO DISPLAY

Bloomberg'e göre, 4 yıllık Apple Studio Display'in de yakında bir yenileme göreceğine dair işaretler var. Apple'ın giriş seviyesi Studio Display'i hem çevrimiçi hem de fiziksel mağazalarda stok sıkıntısı yaşıyor ve yeni sevkiyatların şubat sonu veya mart başına kadar yapılması beklenmiyor.

Bu durum, Apple'ın yeni Studio Display'iyle birlikte, mevcut modeli üretimden kaldıracağının göstergesi olabileceği söyleniyor.

4. M4 PRO VE M4 MAX'Lİ MACBOOK PRO

MacBook Pro şu anda 2 nesle yayılan 3 farklı çip seçeneğiyle sunuluyor. Bunlar M5, M4 Pro ve M4 Max olarak sıralanıyor. Ancak yakında bu M4 modellerinin yerini yeni M5 Pro ve M5 Max versiyonlarının alması bekleniyor.

Bloomberg bu hafta, "Üst düzey dizüstü bilgisayarların M4 versiyonlarının stoklarının azaldığını, bunun da yeni modellerin geldiğinin açık bir işareti olduğunu" bildirdi.

Haber, Apple'ın "2 Mart haftası kadar erken" bir tarihte ürün lansmanı planladığını söylüyor. Ancak önceki söylentiler yeni MacBook Pro'ların daha da erken gelebileceğine işaret ediyordu.

