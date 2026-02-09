HABER

'Bütçe dostu' iPhone çok yakında geliyor! İşte fiyatı

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın uygun fiyatlı yeni modeli iPhone 17e'nin çıkışının çok yakın olduğunu duyurdu. Gurman'ın paylaştığı bilgilere bakılırsa iPhone 17e'nin fiyatı ve özellikleri dikkat çeken detaylara sahip olacak.

Enes Çırtlık

Apple, uygun fiyatlı iPhone 16e modelini geçtiğimiz yıl piyasaya sürmüştü. iPhone 14'vari bir tasarıma sahip olan iPhone 16e, Apple öyle demese de iPhone SE ailesinin mirasını devam ettiren bir model olacak görülmüştü. Telefon, Magsafe desteğinin olmaması ve tek arka kameraya sahip olması nedeniyle bazı eleştirilerin odağı haline gelmişti. Ancak Bloomberg'den Mark Gurman'a göre iPhone 16e yakında yerini iPhone 17e'ye bırakmaya hazırlanıyor. Hem de çok yakında.

IPHONE 17E ÇOK YAKINDA GELİYOR

Gurman'a göre, Apple'ın iPhone 17e modeli çok yakında tanıtılacak. Ayrıca Gurman, yeni uygun fiyatlı iPhone'un, ilk kez geçen yıl iPhone 17 ile tanıtılan A19 çipine sahip olacağını belirtti.

Bütçe dostu iPhone çok yakında geliyor! İşte fiyatı 1

Öte yandan, Apple iPhone 16e'nin aksine, iPhone 17e'ye MagSafe desteği ekleyecek. Bunun yanı sıra cihazın Apple'ın C1X çipine ve N1 çipine sahip olması bekleniyor.

IPHONE 17E'NİN FİYATI...

Gurman'a göre iPhone 17e'nin fiyatında ise değişiklik olmayacak. Kaynak isim, cihazın iPhone 16e ile aynı fiyata, yani 599 dolar başlangıç fiyatıyla satılacağını söyledi. Apple'ın iPhone 17e'yi gelişmekte olan pazarlardaki kullanıcılara ve işletmelere yoğun bir şekilde pazarlamayı planladığı söyleniyor.

