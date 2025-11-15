HABER

Ortaköy faciası bir aileyi yok etmişti! Anne ve iki çocuğu son yolculuğuna uğurlandı... Yan yana tabutları kahretti

Devrim Karadağ

İstanbul Ortaköy’de meydana gelen ve bir aileyi hayattan koparan 'zehirlenme' faciasının yankısı sürerken; bugün düzenlenen cenaze töreninde acı dolu anlar yaşandı. Hayatını kaybeden anne ile iki küçük çocuğu, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı törende yan yana dizilen üç tabut görenleri kahretti.

Almanya'dan tatil için geldikleri Ortaköy’de kaldıkları otelde rahatsızlanan Böcek ailesi kabusu yaşamış, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ailenin 6 yaşındaki oğlu Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal hayatını kaybederken, anne Çiğdem Böcek de kurtarılamamıştı. Baba ise hastanede yaşam savaşı verirken, anne ve 2 çocuğu bugün Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı.

YAN YANA KONULAN 3 TABUT HERKESİ KAHRETTİ

Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde yan yana dizilen üç tabut görenleri kahretti. Aile bireylerinin tabutları başında ağıtlar yükselirken, yaşanan trajedinin derin etkisiyle ayakta durmakta zorlananlar olduğu görüldü.

Cenaze namazının ardından anne ve çocukları dualarla toprağa verilirken, facianın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve kesin ölüm nedeninin adli tıp incelemesiyle netleşeceği belirtildi.

Törende konuşan aile yakınları, “Bir aile yok oldu, acımız tarif edilemez” diyerek yaşanan olayın ihmaller zinciri olup olmadığının ortaya çıkarılmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da acı olay, 12 Kasım'da Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet (36) ve Çiğdem Böcek (27) çifti, çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile birlikte Fatih'teki bir otelde konaklamaya başladı.

ÖNCE İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, 3 yaşındaki kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ve ağabeyi Kadir Muhammet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNE DE CAN VERDİ BABA TEDAVİ ALTINDA

Dün sabah saatlerinde ise anne Çiğdem Böcek de hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek'in ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

